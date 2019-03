Se Danmark: Ældrepleje med grænser og respekt

Vejle: Hjemmepleje kan være grænseoverskridende, når man får besøg af et menneske, man ikke kender. Det kan måske være en ekstra udfordring, når to forskellige kulturer mødes. Fotojournalist Mette Mørk var forleden på arbejde med Debbie Pedersen fra det private plejefirma Luksuspleje, som har et halvt hundrede kunder af anden etnisk herkomst og prøver at matche nogle af dem med de mange ansatte, som har tyrkisk, russisk, arabisk, kurdisk, afghansk eller bosnisk baggrund.