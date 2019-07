Schouby tager fejl - hvad med at erkende det og beklage?

Fejl:Lørdag så vi nok engang, hvordan en studentervogn med glade studenter helt umotiveret blev angrebet med kasteskyts. En adfærd så udansk, at det fik mig til at spekulere i, om der var tale om endnu et tilfælde af kriminelle araberdrenges respektløshed over for det danske samfund. Jan Schouby skyndte sig til tasterne for at kritisere min forudsigelse som værende fordomsfuld i sin klumme. Sagen er bare den, at jeg havde ret. Der var tale om unge med anden etnisk herkomst.

Det er selvfølgelig dybt beklageligt, at politiet kom med forkerte oplysninger om gerningsmændenes etniske baggrund, men det ændrer ikke på, at Jan Schouby var for hurtig på aftrækkeren. Noget, han ellers havde travlt med at skyde mig i skoene. Når nu han er så optaget af, at man bør erkende og beklage fejl, kan han passende starte med sig selv.

Jeg beklager fejlen - det skulle du også prøve, Pia. Det gør ikke ondt

Kære Pia Kjærsgaard. I modsætning til dig har jeg ingen problemer med at erkende, når jeg - en sjælden gang - laver en fejl. Her var det åbenbart en fejl at stole på oplysningerne fra politiet om, at der udelukkende var tale om danske "ballademagere" i sagen om overfaldet på studenterbussen. Det beklager jeg - naturligvis. Men det ændrer ikke på, at jeg synes, det er forkert alene at dømme folk ud fra deres etniske oprindelse, og mere end antyde, at ballademagere pr. automatik er andet end etnisk danske.

Jan Schouby, chefredaktør, Århus Stiftstidende, klummeskriver, avisen Danmark