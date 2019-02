Scandinavian Star: Retsordfører vil have motiv om forsikringssvindel efterforsket

- Jeg kan ikke forstå, at man bare kan lade som ingenting, når så mange mennesker led en død på en måde, man får det dårligt af at tænke på, siger han.

- Det burde aldrig have været mig, der skulle rejse den sag. Jeg er en af de eneste i folketinget, der af gode grunde ikke har erindringen om branden på Scandinavian Star. Andre burde have taget hånd om det for mange år siden, helt tilbage til dengang jeg var en lille dreng, siger Peter Kofod.

Peter Kofod lå i vuggen og var en måned og 11 dage gammel, da branden tog livet fra 159 mennesker, plus et ufødt barn.

Men 26. marts kommer han til at tage bladet fra munden, når der er forespørgselsdebat i folketinget om branden under overfarten fra Oslo til Frederikshavn 7. april 1990.

Peter Kofod (DF) blev født 27. februar 1990 - en måned og 11 dage før branden på Scandinavian Star. Han finder det skandaløst, at det skal være nødvendigt for ham, så mange år efter, at rejse sagen i folketinget. Foto: Ludvig Dittmann

Forstår ikke politiets ageren

8. januar i år afviste Københavns Politi at åbne sagen. Det skete efter, at støtteforeningen for brandens ofre og deres pårørende i maj sidste år indgav politianmeldelse for mordbranden.

Anmeldelsen omfattede en længere række personer med tilknytning til ejer- og forsikringskredsen. Samtidig vedlagde de en række båndede vidneudsagn og en række nye oplysninger.

Politiet afviste anmeldelserne med henvisning til, at det økonomiske spor er efterforsket. Det får imidlertid ikke Peter Kofod til at vakle.

- Jeg forstår jeg slet ikke Københavns Politis ageren. Vi har konklusionerne i den norske kommissionsundersøgelse og den efterfølgende behandling i det norske storting sidste år. Her fremgik det, at den økonomiske mistanke ikke er efterforsket. Dermed er sagen lukket i Norge, så hvis der skal ske noget, skal det være på dansk initiativ. Jeg savner argumenter for, at hverken de eksisterende eller de nye oplysninger ikke skal efterprøves, siger han.

Dagen efter afvisningen af sagen, 9. januar i år, forklarede politiadvokat i Københavns Politi Dorit Borggaard, at man havde valgt end ikke at afhøre en helt central person i kredsen af anmeldte - forsikringsmægleren med ansvaret for forsikringstegningen i sin tid. Begrundelsen var, at han over for avisen Danmark i juni sidste år afviste at have nogen rolle i brandsagen.

Den begrundelse gør Peter Kofod utryg ved politiets efterforskningsmetoder. På den anden side gør den ham også tryg på det personlige plan:

- Nu ved jeg, at hvis jeg en dag bliver anmeldt i en sag om en meget alvorlig forbrydelse, så skynder jeg mig bare at ringe til avisen Danmark og bedyrer min uskyld. Så slipper jeg for videre tiltale, siger han.