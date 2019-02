Her forklarede borgmestrene, at de ikke ønsker en retssag mod staten, men ikke ser anden udvej, hvis deres kommuner ikke kompenseres for de penge, de har tabt på grund af de manglende oplysninger om udlændinges uddannelsesniveau.

Meningen med den statslige-kommunale udligning er, at sikre, at alle kommuner har et nogenlunde ens serviceniveau overfor borgerne. Men det lever det ikke op til i øjeblikket, mener blandt andre borgmestre fra Nyborg, Hjørring, Jammerbugt og Brønderslev, der deltog i en høring om udligningssystemet på Christiansborg i sidste uge.

- Retssagen er et udtryk for øget konflikt. På kort sigt bør Folketinget kompensere kommunerne, hvis de vil have tilliden tilbage til systemet, siger Lise Lyck.

I 2006 stoppede udlændinges uddannelsesniveau imod reglerne med at indgå i beregningerne af de støttebeløb, landets kommuner modtager gennem den statslige kommunale udligning. Lemvig Kommune gjorde i 2014 Økonomi- og Indenrigsministeriet opmærksom på de manglende oplysninger, men først fra år 2019 indgår de igen i beregningerne. De manglende oplysninger om udlændinges uddannelsesniveau er skyld i, at fynske og jyske kommuner samlet fik 1,4 milliarder kroner for lidt i tilskud fra staten i 2015-2018, mens hovedstads-kommuner er blevet uretmæssigt forgyldt.Folketinget har tildelt de kommuner, som har fået for høje støttebeløb i perioden ekstra penge som kompensation for de tabte indtægter i to år. Men de kommuner, der har fået for lidt i tilskud på grund af fejlen, er ikke blevet kompenseret.Den forskel er grunden til, at 12 kommuner indtil videre har besluttet at trække staten i retten.

Kommuner i spændetrøje

Samfundsforsker Lise Lyck giver borgmestrene ret i deres kritik. Der er noget helt galt med det danske omfordelingssystem mellem kommunerne, vurderer hun.

- Forskellen på de rige og fattige kommuner er blevet for stor. Vi har en meget stor ulighed og en høj grad af centralisering. Konsekvensen er, at de fattige kommuner ikke har mulighed for at komme i gang med vækst, og de rige kommuner har intet incitament for at gøre noget. Kommunerne har fået spændetrøje på, siger hun.

Lise Lyck frygter, forskellene på kommunerne i øjeblikket er så store, at de kan få borgerne til at flytte væk fra de fattige kommuner.

- Det vil forstærke problemet. Vi får dele af Danmark, der er ubeboelige. Vi skal helst ikke ende som i Frankrig med de gule veste eller andre steder, der kommer ud i ekstremer. Derfor skal vi gøre noget, men vi kan, og det kan vi heldigvis i Danmark, men det kræver, at kommunerne tages alvorligt, siger hun.

Ifølge samfundsforskeren er løsning på lang sigt et nyt og mere simpelt udligningssystem til, hvis kommunerne igen skal få tillid til, at udligningen foregår på en rimelig måde. Det kræver blandt andet, at kommunerne ikke kan spekulere i tallene for at udnytte systemet til egen vinding. Samtidig vurderer forskeren, at hovedstadsudligningen bør afskaffes, og at faktorer som udlændinge og beskæftigelse skal over i et andet system.

- I udligningen bør der kun være objektive tal. Man bør måle kommunerne ud fra parametre som den skattepligtige indkomst. Parametre, der ikke kan gradbøjes, siger Lise Lyck.