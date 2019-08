Samarbejde gavner eksporten: Sæt pris på de værdifulde danske diplomater

Mens de fleste af os her i august forsøger at vride det sidste ud af sommeren, og det danske erhvervsliv så småt er ved at komme på fødderne igen efter industriferien, gør det modsatte sig gældende for det danske diplomati. I dagens foranderlige verden kan de sjældent læne sig tilbage og slappe af. De skal hele tiden være årvågne til gavn for Danmark og danske interesser i verden.

Dansk erhvervsliv har både brug for, at de danske ambassader forsvarer danske interesser i EU og rundt omkring i verden - og vi har brug for ambassadernes indsigt i lokale forhold. I en tid med stigende misinformation via sociale medier og skiftende politiske strømninger er det afgørende for danske virksomheders handlemuligheder, at vi har adgang til den nøgterne indsigt i verdens gang, som de danske ambassader kan levere. Derfor er det rigtigt set af Udenrigsministeriet, når de én gang om året sender ambassadørerne ud til erhvervsorganisationerne og til offentlige debatter under den årlige "ambassadør-uge" i slutningen af august.

Vi sætter i Danske Rederier stor pris på det tætte samarbejde med det danske diplomati og er glade for at tale med en stor del af ambassadørerne under ambassadørugen. Et samarbejde som er til gavn, hvad enten opgaven lyder på styrkelse af væksten for skibsfart på nye markeder - eller indviklet diplomati for at sikre danske skibe i Hormuzstrædet i den Persiske Golf.

En stærk global indsats fra det officielle Danmark er afgørende for dansk skibsfart. Med to tredjedele af de samlede aktiviteter uden for EU's grænser er søfarten dagligt eksponeret for global konkurrence, internationale rammebetingelser og ikke mindst de udfordringer, som kan følge deraf.

Et eksempel her er den verserende handelskrig mellem Trumps USA og Xi Jinpings Kina. Indtil videre har hanekampen mellem dansk søfarts to største markeder ikke haft den store indflydelse på efterspørgslen på f.eks. opvaskemaskiner, løbesko og landbrugsprodukter. Varerne skal stadig fragtes fra producent til forbruger - og ligesom vand vil handel altid finde alternative veje, så længe den globale efterspørgsel er til stede. Men fortsætter uroen mellem verdens to største økonomier, vil varerne til sidst blive så dyre, at forbrugerne siger stop - og det vil føre til mindre bud efter transporten til søs.

Hvad enten overskriften er handelskrig, Brexit eller pirateri ud for Vestafrikas kyst - er det i tider med voksende geopolitisk uro uvurderligt med stærke danske kompetencer placeret på jorden i skiftende globale brændpunkter.

Udenrigsministeriet er over de seneste 10 år blevet udsat for nedskæringer, som har svækket diplomaternes muligheder for at varetage opgaver på Danmarks vegne. Men kloden drejer, og der er i dag behov for en klar styrkelse af det klassiske diplomati, ligesom Danmark bør udarbejde en strategi for, hvordan vi øger vores nytte af EU's delegationer i de lande, hvor Danmark ikke selv er til stede. Her ligger der fremadrettet en opgave for den nye danske regering.

Det er ikke nogen hemmelighed, at en stærk dansk diplomatisk tilstedeværelse er ressourcekrævende, men det bør klart betragtes som en strategisk investering i pleje af danske interesser. Tværtimod, så kan det ende med at blive meget dyrere for Danmark - hvis ikke vi styrker vores officielle internationale tilstedeværelse.