Saglig debat om udligning, tak

Debat: Som gammel Fredericiadreng fik jeg brug for en god del af mit rolige jyske temperament, da jeg læste formanden for spinorganisationen "Balance Danmarks" skarpe hug i På kant-klummen forleden, hvor de saglige argumenter vist slap op.

Enige bliver vi nok aldrig. Men at påstå, at det beløb familierne har tilbage når skatter og realkreditlån er betalt, ikke er en relevant størrelse at have med i udligningsdebatten, ja det er ganske enkelt ikke sagligt. For hvis en effektiv kommune som Frederiksberg tvinges til at sætte skatterne op for at betale en endnu større udligningsregning til andre kommuner, så får familierne hos os endnu færre penge til sig selv. Så jo rådighedsbeløbet er en yderst relevant størrelse at have med i debatten om kommunal udligning.

Så kære Kim Ruberg. Jeg kender ganske udmærket forholdene i det jyske og jeg ved godt, at der hersker mange falske billede af den økonomiske virkelighed i hovedstaden. Lad mig understrege, at vi bidrager gerne til den kommunale udligning. Men med en på få år fordoblet udligningsregning på hele 14 mia. kr. og et ønske fra bl.a. "Balance Danmark" om at hive endnu flere penge ud af Hovedstaden, så er der brug for at nuancere debatten. Lad os føre en ordentlig debat baseret på fakta og med respekt for de forskellige udfordringer, vi hver især står med."