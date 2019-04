Sag om kidnapning trak ud: Britta Nielsens svigersøn kom aldrig til Kolding

Svindelmistænkte Britta Nielsens svigersøn skulle tirsdag være mødt i Retten i Kolding som hovedtiltalt i en igangværende sag om frihedsberøvelse. Han dukkede aldrig op.

Give/Kolding: Klokken 9 tirsdag morgen ved Retten i Kolding sad én anklager, tre domsmænd, tre tiltalte og fire forsvarere klar til at få lagt sidste hånd på en retssag, som blev indledt i juni sidste år, men som er blevet udsat flere gange siden. Sagen drejer sig om en 36-årig polsk mand, som i januar 2018 blev tvunget ud af et hus i Give, ind i en bil og med til Slagelse, hvor han blev tilbageholdt i henved et døgn, før han blev sat af på havnen i Skælskør, hvor politiet fandt ham. Den hovedtiltalte i sagen er Kian Omid Mirzada, som er svigersøn til den svindelmistænkte Britta Nielsen. Han er tiltalt for at have instrueret de tre andre tiltalte i at udføre kidnapningen af polakken. Derfor var det også essentielt, at han mødte i retten tirsdag.

Udsat helt til oktober Men efter halvanden times ventetid viste det sig, at 37-årige Kian Omid Mirzada natten op til retsmødet var blevet anholdt af politiet i forbindelse med en fogedretssag i hovedstadsområdet og tilbageholdt, indtil dette retsmøde var afviklet. Trods villighed fra dommerens side til at vente på Kian Omid Mirzada lykkedes det tirsdag ikke at få gennemført retsmødet. Forsvarerne til de tre andre tiltalt i sagen anmodede retten om, at deres sager måtte blive udskilt og afsluttet nu, men det afviste dommeren. Sagen er derfor udsat helt til oktober. Og det frustrerer af gode grund de andre tiltalte i sagen, som skulle have været afsluttet helt tilbage i august sidste år. Mest frustrerende er det for en 23-årig medtiltalt, som i øjeblikket afsoner en anden fængselsdom. - Det er katastrofalt for min klient, siger hans forsvarer, advokat Mie Sønder Koch.

Mister måske læreplads Forsvareren fortæller, at hendes klient ikke kan komme på udgang fra fængslet, fordi han har denne sag hængende over hovedet. - Det kæmpe problem er, at der er tale om to forskellige systemer, som ikke taler sammen, forklarer hun videre. Hun uddyber, at Kriminalforsorgen, når man skal give tilladelse til udgang, blot kigger på, om der er verserende sager og ikke tager hensyn til, at sagerne risikerer at blive udsat - i dette tilfælde i lang tid og endda flere gange. - Derfor må min klient ikke komme på udgang fra fængslet, og så kan han heller ikke blive prøveløsladt, som han ellers normalt ville kunne, når han havde afsonet to-tredjedele af straffen, fortæller hun. Den 23-årige mand gjorde i retten opmærksom på, at han har en læreplads som tømrer, der venter på ham til september, hvis han bliver prøveløsladt. Men dommer Sven Jensen så ingen andre muligheder end at udsætte sagen, og de fire forsvarere har først en ledig dag i kalenderen 22. oktober. Hvis alt så går efter planen - hvilket dog indtil videre ikke har kendetegnet denne sag - falder der dom 23. oktober.