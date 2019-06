Sådan løser man normeringsproblemer: Uddan og ansæt flere pædagogiske assistenter

Børn: Der er for mange børn til for få voksne i landets daginstitutioner. Det skal vi gøre noget ved. Vores børn har ret til ordentlig omsorg. Og vi håber, at den kommende regering vil lytte, for FOA har et forslag til, hvordan vi kan øge normeringen og højne kvaliteten i dagtilbuddene.

Vi skal bruge flere pædagogiske assistenter. De er daginstitutionernes pædagogiske håndværkere. De styrker kvalitet og faglighed, har indsigt i den nyeste forskning og kan have en særlig faglig profil inden for eksempelvis natur- og udeliv, idræt, bevægelse, digital kultur eller sundhed.

Den gode nyhed er, at kommunerne allerede har uddannet mange pædagogiske assistenter, som mangler job. Ledighedsprocenten er 9,6 procent. Det svarer til 592 fuldtidsstillinger. Og det sker, mens landets daginstitutioner skriger på personale. Samtidig er cirka 2000 pædagogiske assistenter beskæftiget indenfor andre brancher. Blev de ansat i en institution, kunne de med det samme højne normeringen og kvaliteten.

Derudover kan pædagogmedhjælpere uddannes til pædagogiske assistenter lynhurtigt. En person over 25 år, der har to års relevant erfaring, kan uddannes på maksimalt 42 uger.

Men normeringsproblemet kan selvfølgelig ikke alene reddes af pædagogiske assistenter. Det skal hele den pædagogiske sektor hjælpes om. Vi skal på længere sigt have uddannelsesdækket hele området, og vi skal løfte kvaliteten af pædagoguddannelsen, sikre efter- og videreuddannelse til både pædagogiske assistenter og pædagoger.

Med kravet om inklusion, hvor alle børn skal rummes, bør normeringerne matche behovet. Dagtilbud med børn med særlige behov skal have de nødvendige ressourcer og den nødvendige faglighed for at sikre børnenes trivsel og udvikling.

Endeligt mener vi, at der skal være én voksen til tre børn i vuggestuen og én voksen til seks børn børnehaven i hele institutionens åbningstid, og det skal regnes i ren børnetid. Tid, hvor en voksen rent faktisk er sammen med børnene.

Alle de gode kræfter skal på banen. Derfor vil FOA gerne invitere til et bredt samarbejde med de faglige organisationer, hvor statsministeren sidder for bordenden. Et samarbejde, hvor vi hurtigst muligt aftaler, hvordan vi løfter kvaliteten af landets dagtilbud. Og lad os gøre det snart. Børnene er vores fremtid.