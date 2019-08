Sådan laver du en Dannebrog

En Dannebrog er ikke den nemmeste cocktail at kreere i hjemmekøkkenet, så for at få den helt rette cocktail, anbefaler vi, at du lægger vejen forbi Atrium på Hotel Royal i Aarhus. Herunder følger dog ingredienslisten, hvis du vil forsøge at gøre barchef Mathias Daa Løfquist kunsten efter.

1 Det skal du bruge For at lave en Dannebrog skal du bruge: friske jordbær, Slow Sloe-gin fra Njord, en single barrel-bourbon, koglesirup, jordbærsirup, citronjuice, hyldeblomsteddike og olie. Cocktailen er lidt af et hjertebarn for Mathias Daa Løfquist, der derfor heller ikke vil ud med de præcise blandingsforhold. Med lidt eksperimenteren burde det dog være muligt at nå frem til en cocktail, der smager skønt.

2 Sådan gør du Jordbærene moses og kommes i en shaker med de øvrige ingredienser - dog undtaget olien - og is. Der shakes grundigt, og olien kommes i, hvorefter du giver shakeren et kort ryst igen. Herefter hælder du shakerens indhold gennem en lille si, så væsken bliver klar. På toppen er der hyldeblomstskum lavet på hyldeblomstsaft, der har fået en tur med en stavblender, så den skummer.