Sådan laver du Candy Crush

Pynt med vingummibamser og is (helst knust is, men isterninger går også an).

2. Sådan gør du

Afkøl først dit drinkglas med is. Glasset skal være helt fyldt, før du går i gang med din drink. Tilsæt alle ingredienser i en shaker og ryst det hele godt i cirka 10-15 sekunder. Skift is i glasset igen - denne gang skal isen bruges til serveringen. Fine strain shakerens indhold i glasset. Det vil sige, at du hælder shaker-indholdet i glasset gennem en fin si, der sorterer is fra shakeren, så væsken bliver helt klar og fin. Væsken hældes over isen, der allerede er i glasset. Slut af med at pynte din drink med en håndfuld vingummibamser på toppen, sæt sugerør i glasset og nyd din Candy Crush.