Når man står med cremefraiche-bøtten i den ene hånd og den udtjente hårbørste i den anden, kan der være tvivl om, hvorvidt det må smides i den samme affaldsspand, selv om begge dele er plastik. Niels Toftegaard, kommunikationskonsulent ved Dansk Affaldsforening, kommer her med fem forslag til, hvad man kan gøre for, at der er størst chance for, at ens plastikaffald genanvendes.

1. Følg kommunens anbefalinger - Først og fremmest er det en god idé at sortere sit plastikaffald efter kommunens anbefalinger. Der bliver stadig sorteret på cirka otte forskellige måder alt efter, hvor man befinder sig henne i landet. Derfor kan det være en god idé at tjekke op på, hvordan reglerne er i den kommune, man bor i.

2. Sortér så meget som muligt - Selv om det kan virke uoverskueligt at skulle til at sortere sit plastikaffald, bliver det nemmere med tiden. Vi har længe sorteret glasflasker, papir og batterier. Nu gør vi det uden at tænke over det. Og det er der, vi skal hen med plastikaffaldet. Det kræver tilvænning, men jo mere vi gør det, jo mere naturligt bliver det.

3. Gør opmærksom på lysten til at sortere - Hvis man er en af dem, der endnu ikke har fået en spand til plastik, kan man køre på genbrugspladsen med sit plastikaffald. Men alternativt kan man kontakte kommunen for at gøre opmærksom på, at man gerne vil sortere plastikaffald. - Man skal dog være opmærksom på, at det kan komme til at koste flere penge, hvis man også vil af med sit plastikaffald, men det er den situation, vi står i lige nu. Men i takt med, at folk bliver bedre til det, kan det ændre på situationen og dermed også prisen.

4. Glem ikke pantautomaten - Som almindelige mennesker kan vi også være med til at gøre rigtig meget ved at aflevere vores pantemballage i pantautomaterne. Cirka 90 procent af alle pantflasker bliver afleveret til pant og genanvendt til nye flasker. - Og som noget nyt er der kommet pant på juice- og saftflasker, så hvis man fra starten er god til at aflevere dem i pantautomaten, hjælper man til, at plastikken herfra også bliver genanvendt.

5. Få arbejdspladsen med - I dag er det cirka otte procent af alle virksomhederne i Danmark, som sorterer plastik, hvilket står i skarp kontrast til antallet af private husstande, som sorterer plastikaffald. Derfor kan det være en god idé at gøre sin arbejdsplads opmærksom på, at man gerne vil sortere plastikaffald. Kommunerne har dog ikke ansvaret for, at der er nogen, der henter affaldet, så det skal virksomheden selv sørge for.