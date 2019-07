Så ringe er det altså heller ikke at være ældre

Pensionister: I en kronik 28. juni skriver Johan Rosenring om behovet for et økonomisk løft for de pensionister, som kun har folkepensionen at leve af.

Uden at påstå, at folkepensionen giver mulighed for et liv i sus og dus, så viser der sig dog et noget mere nuanceret billede, når de faktiske tal kommer på bordet, som også i sin tid med "Fattig-Karina".

Det kan gøres ved at sammenligne to personer: A, der er pensionist og ikke har andre indtægter end sin folkepension - og B, som er lønmodtager, medlem af fagforening og A-kasse og som har 27 km til sin arbejdsplads. Begge bor i lejebolig på 75 kvm. og har en månedlig husleje på 6.000 kr. og varmeudgift på 750 kr. På årsbasis ser deres økonomi sådan ud:

A: Folkepension incl. ældrecheck 176.600

- skat 49.700 126.900

Husleje 72.000

- boligydelse 47.100 - 24.900

102.000

Varmeudgift 9.000

varmehjælp 2.800 - 6.200

Plads til øvrigt forbrug 95.800

B: Lønindtægt 26.500 pr. måned 318.000

- skat 110.500 207.500

Husleje 72.000

- boligstøtte 7.500 - 64.500

143.000

Varmeudgift - 9.000

134.000

Fagforening og A-kasse (HK-takst) 11.300

Befordring: 220 dage a 54 km. x 1,98 = 23.500

44.800

- værdi af skattefradrag 6.500 - 38.300

Plads til øvrigt forbrug 95.700

Ca. to ud af tre lønmodtagere er medlem af en fagforening og over 80 pct. medlem af en A-kasse.

Danske arbejdstagere har i gennemsnit 27 km. til deres arbejdsplads. Så forudsætningerne i eksemplet er i høj grad repræsentative, og viser at mange lønmodtagere skal have en bruttoløn på mere end 25 pct. over mindstelønnen for at have det samme rådighedsbeløb efter husleje og varme som en person uden anden indtægt end folkepensionen.

Pensionister kan endvidere få helbredstillæg på op til 85 pct. af udgifter til medicin, briller, tandbehandling, fodpleje m.m., udgifter som i høj grad også kan være relevante for ikke-pensionister. Dertil kommer rabatordninger vedr. transport og forsikringer, halv licens m.m .

Johan Rosenring skriver, at det økonomiske incitament til at tage sig et par timers arbejde som pensionist ikke er stort, da ældrechecken bliver mindre jo mere indtægt man har ud over pensionen. Det er ikke helt korrekt. Ældrechecken aftrappes først ved indtægt ud over pensionen på 36.000 årligt. Desuden kan pensionister tjene op til 11.200 ved private småjob uden at skulle betale skat.

Så alt i alt er det vel egentlig slet ikke så ringe endda!