SDU tager FN's 17 verdensmål alvorligt: Fem konkrete tiltag

1. 17 nye etårige masteruddannelser

SDU vil oprette en et-årig masteruddannelse for hvert af de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Masteruddannelserne vil være åbne for alle bachelorer. Formålet er dels at give studerende særlige kompetencer i at forstå og anvende viden inden for hvert verdensmål, dels at give de studerende indsigt i sammenhængen mellem verdensmålene.