S vil fordoble skat på stor arv

Arveafgift og ulighed: I Danmark har få for meget og færre for lidt. Det har været fortællingen, siden Grundtvig skrev ordene for næsten 200 år siden. Men ifølge Socialdemokratiet er vi kommet dertil, hvor få ikke bare har for meget, men alt, alt for meget. Og alt det for meget, de har, giver de videre til deres børn, når de dør, så uligheden bliver forstærket over generationer. Derfor vil Socialdemokratiet nu fordoble skatten på arv, når den overstiger værdien af tre millioner kroner og i stedet lade det store flertal, som modtager en arv på under halv million, slippe helt for at betale skat af den.

Omlægningen af arveafgiften er en del af Socialdemokratiets nye ulighedsudspil "Danmark er for lille til store forskelle", og den skal indbringe 100 millioner kroner til statskassen.

- Hvis vi ser på, hvordan arven fordeler sig i Danmark, var det cirka syv procent af dem, der gik bort i 2017, der efterlod lige så meget formue som alle andre tilsammen. Det fortæller os, at formue virkelig er noget af det, der generer ulighed, siger formand Mette Frederiksen (S).

- 100 millioner er mange penge, men ikke i en statskasse. Handler det mere om at lægge låg på toppen end om at skaffe skattekroner?

- Ja, vi ønsker at gå op mod tendensen til, at dem, der har, får mere og mere og mere. Især på formue er der bare nogle, der stikker af fra os andre. Det ønsker vi at dæmpe.

- Hvorfor skal vi overhovedet betale skat af arv - skatten er jo betalt en gang?

- Det er ikke noget, du selv har optjent, det er noget du får forærende af andre generationer. Hvis vi fjerner arveafgiften, vil uligheder i en generation blive givet direkte videre til den næste.

- Så når jeg modtager en arv og har oplevet, at mine forældre har sparet op og betalt skat hele deres liv, så skal jeg se på det som almindelig indkomst?

- Det er i hvert fald sammenligneligt. Men langt hovedparten af danskere arver nogle få hundrede tusinder, og de bliver friholdt, hvor vi så istedet beder dem, der sender virkeligt mange penge afsted, om at bidrage med noget mere.

- Alle er enige om, at det er et problem med mange fattige i et samfund. Hvorfor er det et problem, at nogle få har mange penge? I omtaler det konsekvent om, at de stikker af fra os - det gør de vel ikke nødvendigvis?

- Ulighed handler ikke blot om, hvad der sker for de dårligst stillede. Det handler osse om, at forskellene bliver meget store. Og så bliver man nødt til at fokusere på toppen.

- Hvorfor er ulighed vigtigt på den måde? Hvis de mange har det godt, hvorfor er det så et problem, at nogle få har det endnu bedre?

- Når helt almindelige mennesker går på arbejde og betaler skat, skal de kunne se, at dem, der tjener meget mere også bidrager aktivt, ordentligt og med rimelighed. Det er med til at polarisere et samfund, når forskellene bliver for store.

- Nogle vil kalde det misundelse. Hvis man selv har sit på det tørre, hvorfor så være så optaget af, at nogle f.eks. får store bonusser, hvis de har gjort noget, som måske er noget særligt?

- Det handler om rimeligheden i, at en sosu-asssistent bliver nedslidt og betaler sin skat og så kan se folk hive ind på et niveau, der slet ikke er sammenligneligt. Det synes jeg ikke er rimeligt.

- Få har for meget, færre for lidt siger vi om Danmark. Er I nået frem til, at I synes for mange har for meget?

- Vi ser uroligheder i Frankrig i øjeblikket og en global tendens til, at nogle få bliver meget rigere. Samme tendens er på spil i Danmark, og det ønsker vi at gøre noget ved, inden det løber løbsk.