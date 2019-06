S for selvransagelse

Eftertanke: Til overraskelse for mange stod Socialdemokratiet bomstille ved EP-valget. På samme vis står S stille i meningsmålingerne op til Folketingsvalget. De partier, der skal bringe S til magten, går derimod mere eller mindre markant frem - og kun derfor fremstår en sejr for rød blok 5. juni som uundgåelig.

Men vælgernes bevægelser bag nettotallene er vigtige. Formentlig sker der det, at en ældre generation, der tidligere har stemt Dansk Folkeparti, nu stemmer socialdemokratisk. Men hvor forældrene og bedsteforældrene stemmer socialdemokratisk, stemmer de unge og storbyvælgerne ved folketingsvalget radikalt, SF, Enhedslisten eller på det, gruppeformand Henrik Sass Larsen kalder blufnummeret i Alternativet.

Er det ikke ligegyldigt, når bare S kan komme til magten?

Tværtimod, konsekvenserne er vidtrækkende. Hvis støttepartierne til en S-ledet regering for første gang nogensinde bliver større end Socialdemokratiet, vil de kræve sig dyrt betalt. Denne gang finder partierne på venstrefløjen sig ikke i rollen som nyttige idioter, som sidst S var ved magten fra 2011-15. Pernille Skipper har nylig meldt ud, at hun fortryder, Enhedslisten i sin tid ikke stillede et mistillidsvotum til Thorning-Schmidt. Nu får hun chancen for at lade handling følge ord, hvis ikke Mette Frederiksen retter ind.

Og såfremt en ung, velbegavet, veluddannet generation går uden om Socialdemokratiet, vil det svække kreativiteten, ildhuen, fantasien og energien i Socialdemokratiet - kort sagt er det fornyelsen af partiet, der går bagom dansen.

Udfordringen understreges af, at antallet af medlemmer i Socialdemokratiet er vigende. Sass Larsen har da også rent ud betegnet partiorganisationen som gammeldags og deltagelse i partiarbejdet som rent tidsspilde.

Partiet ligger i forvejen under radaren, også i lyset af Sass Larsens afvisning af at tale med pressen andet end en gang i kvartalet og selvsamme Larsens nej til politiske dueller med Kristian Jensen - uanset Sass Larsen selv aspirerer til finansministerposten. Sass er som den mest indflydelsesrige person i Socialdemokratiet slet og ret gået i flyverskjul - og det under den vigtigste valgkamp i mands minde.

Når Socialdemokratiet står svagt i den unge intelligentia, skyldes i første række udlændingepolitikken, hvor partiet nu i en årrække har efterplabret Dansk Folkeparti. For de unge er det komplet uforståeligt, at partiledelsen overhovedet kan så meget som overveje at støtte en genudnævnelse af Pia Kjærsgaard som Folketingets formand med et rødt flertal efter valget.

For nylig har partiledelsen forbudt Socialdemokratiets ordførere at tale frit med pressen; al pressekontakt skal fremover cleares med hovedkvarteret. Det er netop dette robotagtige præg over politikerne, som de unge ikke gider. De unge orker ikke politikere, der er støbt på spindoktorfabrikken. Det er soundbites, buzzwords og holdninger, der er gennemtestet i fokusgrupper, som avler politikerleden, ikke mindst i en ung generation. De unge savner ægtheden og autenciteten

Når valgsejren er hjemme på onsdag, er der et uomgængeligt behov for selvransagelse i Socialdemokratiet.