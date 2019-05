S-borgmestre til Mette Frederiksen: København bør betale mere til hele landet

Nils Borring, borgmester i Favrskov Kommune:-Vi gør det ikke op i geografi. Men udligning er et nulsumsspil, og derfor er der også nogle, som vi mener får for meget i dag. I de modeller, vi kører med, er det blandt andre København. -Som systemet er nu, kommer de, der har mange borgere fra de udgiftstunge befolkningsgrupper, til at mangle finansiering, og så kommer man til at tilgodese kommuner med mange borgere i de aldersgrupper, hvor de ikke koster så mange penge. Det er alle universitetsbyerne med mange unge, der ikke koster særligt meget. - København er en af de kommuner, der kommer til at aflevere mere. Sådan vil det være. De har en markant lavere skatteprocent. Hvorfor skal vores borgere betale et højere kontingent for en service, der ligger under den i København. Jeg vil ikke modsige min formand, jeg siger bare, at uanset partifarve og regeringsmagt handler det om rimelighed.

Hovedstadsområdet kommer til at bidrage mere til resten af landet i en ny udligningsreform. Det er flere jysk-fynske S-borgmestre overbeviste om, selv om statsministerkandidat Mette Frederiksen (S) ikke ville svare direkte på spørgsmålet, da modstanderen, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), stillede det under onsdagens duel i Aabenraa.

Skal København bidrage mere økonomisk til resten af landet, når der efter valget skal forhandles om en udligningsreform? Svaret fra Socialdemokratiets partiformand og statsministerkandidat, Mette Frederiksen, var undvigende, da hun sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) onsdag deltog i valgkampens anden duel mellem de to i Aabenraa med JydskeVestkysten og avisen Danmark som værter. Han undgik til gengæld at svare på, om det samme gælder de sjællandske kommuner nord for hovedstaden. Avisen Danmark har efterfølgende spurgt fem socialdemokratiske borgmestre i Jylland og på Fyn, om de vil sige det mere klart end deres partiformand. Ingen af dem ønsker at kritisere Mette Frederiksen, men budskabet fra dem står tydeligere, end hendes gjorde i debatten onsdag: Med de demografiske udfordringer, mange udkants- og landkommuner står med, bør en ny udligningsreform flytte penge fra København til provinsen.

Bag om historien: Intet klart svar Avisen Danmark har efter onsdagens direkte duel mellem Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (V) igen stillet spørgsmålet om Københavns bidrag i en kommende udligningsreform til Socialdemokratiet og partileder Mette Frederiksen.Vi har også bedt hende eller en repræsentant kommentere udtalelser fra fem jysk-fynske S-borgmestre, vi har interviewet om emnet.



Ulla Vestergaard, borgmester i Thisted Kommune:- Jeg har ingen anelse om, hvorvidt København skal betale mere til andre kommuner. Ser man på tallene, kunne det da godt se fornuftigt ud, men det her er så komplekst, at det skal jeg ikke rode mig ud i. Jeg synes, man skal få samlet nogle gode folk og så få gjort det, der giver bedst mening. -Jeg tænker, det er meget naturligt, at København bidrager med mere, for det er den kommune, der har indtægterne på økonomidelen, og det har vi ikke helt i samme grad. Men vi understøtter fællesskabet på en anden måde. Vi har hele produktionsdanmark på vores egn.-Jeg synes jeg, at det bliver en lidt sjov diskussion, for det handler jo ikke om, at den ene skal betale frem for den anden. Det handler om, hvad vi hver i sær kan bidrage med til gavn for hele landet. Vores bidrag er landbrug, fødevarer, fiskeri og industri, som også kommer København til gode.

Bo Hansen, borgmester i Svendborg Kommune:-Det er helt afgørende, at man laver en udligningsreform umiddelbart efter et valg. Jeg oplever, at der er omkring 60 kommuner, som kæmper med helt andre problemer, end resten. Gør man ikke noget ved, det, frygter jeg, at landet knækker over i to.- Jeg kan helt ærligt ikke se en rimelig ordning, hvor København ikke kommer til at betale mere. Der behøves ikke et stort regnehold til at regne på det her. Regnestykket ligger der. Det, jeg savner, er, at man politisk siger, der er et resultat, vi ønsker os, og hvordan kommer vi så hen til det. - Man er nødt til at kigge på vores forskelle, og hvilke udfordringer vi sidder med, når der skal spares. Det er vidt vidt forskellige virkeligheder. Da København skulle spare penge sidste gang, så jeg, at en af konsekvenserne ville være, at man ikke kunne have bemanding på legepladserne. Jeg vidste slet ikke, at man havde den slags. Der kan forskellene virke enorme.

Kasper Ejsing Olesen, borgmester i Kerteminde Kommune:- Min holding til udligning, at vi ikke skal kigge på de enkelte kommuner på forhånd. Der skal sættes nogle prioriterede kriterier op for, hvad vi gerne vil opnå, og ud fra den formel fordeles pengene i stedet for, at vi siger, det er den ene eller den anden kommune, der skal betale. Men der er en del kommuner omkring de store byer - også København - der lige nu vinder på det her, så jeg tænker, der vil være penge, der i øjeblikket tilhører dem, der kommer til at gå til andre. - Det handler ikke om land eller by. Jeg synes, man skal kigge på fordelingen i befolkningen i forhold til alder, uddannelsesniveau og lignende. Der har København lidt bedre vilkår. Jeg har ikke noget imod København, men vi skal kunne lave samme velfærd alle steder i landet. Det er mit mål, at vi har de samme arbejdsvilkår. Det synes jeg, er et meget rimeligt ønske. - Med de kriterier, jeg ønsker, vi skal tage hensyn til, er det nok rigtigt, at København kommer til at bidrage mere til resten af landet. Hvis mit parti kommer til at sidde for bordenden efter valget, bliver nok ikke enig med Frank Jensen (borgmester i København) om bundlinjen for vores kommuner. Men jeg tror godt, vi kan blive enige om, hvad vi ønsker for Danmark.

H.C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune:- Der er ingen tvivl om, at den hovedstadsudligning, der tilgodeser København, er kernen i det her. Jeg har hele tiden agiteret for, at den skal med i en landsudligning. - Man kan bare kigge på serviceniveauet i vuggestuer, børnehaver, skoler og i ældreplejen i de enkelte kommuner. Det er langt højere i Storkøbenahvn, og de har en meget lavere skatteprocent. - Jeg hørte Mette Frederiksen lægge op til, at man efter et valg kan finde en ny åbning til at få Venstre med i en udligningsreform. At hun ikke svarede direkte på spørgsmålet om København, er ikke anderledes, end at Lars Løkke ikke ville svare på det samme om de nordsjællandske kommuner. Ingen går ind og stikker til enkelte kommuner i en valgkamp. Det forstår jeg godt. Men begge to sagde, at vi har brug for den udlgningsreform én gang for alle, og det er vi borgmestre i provinsen helt enige i.