Rige Sydbank-kunder skal betale for at have mange penge i banken

Sydbank indfører negative renter for velhavende kunder. Nødvendigt i et svært marked, lyder begrundelsen fra banken, som følger i fodsporene af Jyske Bank. Onsdag præsenterede Sydbank et regnskab, der viser et stort fald i indtjeningen.

Ifølge bankens nye politik kan privatkunder fremover have op til 7,5 millioner kroner stående, uden de bliver ramt af negative renter. Kunder med over 7,5 millioner kroner i banken skal aftale rentesatsen individuelt.

På bundlinjen er et plus på knap en halv milliard kroner mod 814 millioner kroner i første halvår i 2018.

Sydbank med hovedsæde i Aabenraa oplyste onsdag i forbindelse med sit halvårsregnskab, at "en tid med store forandringer, også når det gælder økonomien", er baggrunden for udviklingen.

Finans: De mest velhavende privatkunder i Sydbank skal betale, hvis de har for mange penge stående i banken. Sydbank følger således Jyske Bank, der som første bank herhjemme har indført negative renter for private.

Sydbanks regnskab for første halvår 2019. Tal i millioner kroner. I parentes tal for samme periode sidste år. Basisindtjening: 1805 (2040) Basisomkostninger: 1429 (1397) Nedskrivninger: -34 (-57) Resultat før skat: 479 (814) Periodens resultat: 389 (668)

Taber penge

Administrerende direktør i Sydbank Karen Frøsig forudser, at de negative renter er kommet for at blive længe.

- Vi har et meget stort indlånsoverskud, som vi kompenserer for med de negative renter hver måned. Det betyder, at vi taber mange penge. Der er ingen virksomheder, der kan tåle at blive ved med at sælge deres produkter med tab, siger direktøren til avisen Danmark.

Spørgsmålet er, om bankens tiltag kommer til at skræmme kunder væk?

- Nu skal vi have en god dialog med de kunder, der bliver berørt. Og så tager vi den derfra. Alle banker er underlagt samme markedsvilkår, så det er ikke en særlig Sydbank-løsning. Tværtimod må det forventes, at andre banker går i samme overvejelser. I sidste ende må det også være i kundernes interesse, at de er i en bank, der bliver drevet forsvarligt, uddyber Karen Frøsig.

Bankekspert Lars Krull fra Aalborg Universitet udtalte for nylig til Børsen, at bankerne var ved at gøde jorden og varme op til "en ny forretningsforståelse".

- De vil alle sammen følge efter i et eller andet omfang, når vi taler velhavende kunder. For risikoen er, at hvis én har 10 millioner på bogen, kan han smutte ned i et andet pengeinstitut, der skal tage hans indlån gratis. Det vil være en klods om benet på bankerne og koste dem penge, sagde han.