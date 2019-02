12 kommuner har takket endeligt ja til at være med i en retssag mod staten, hvor de vil forsøge at få kompensation for millionbeløb, de har mistet på grund af manglende oplysninger om udlændinges uddannelsesniveau. Mindst seks andre kommuner overvejer at gå med.

Staten har et erstatningsansvar over for de kommuner, der har mistet millioner på en fejl i udligningen. Sådan lød vurderingen fra advokatfirmaet Hjulmandkaptain, der i januar præsenterede det juridiske notat, 20 kommuner havde bestilt. Nu har 14 af kommunerne behandlet sagen i udvalg og byråd for at tage en endelig beslutning om deltagelse i retssagen. Fristen er 1. april, og inden da vil mindst 6 andre kommuner tage stilling. - Jeg forventer, mellem 15 og 18 kommuner kommer til at deltage i retssagen, siger Hjørring Kommunes borgmester Arne Boelt (S), der koordinerer søgsmålet. De kommuner, der allerede har tilsluttet sig er Hjørring, Guldborgsund, Næstved, Odsherred, Lolland, Svendborg, Rebild, Mariagerfjord, Randers, Jammerbugt, Brønderslev og Kerteminde kommuner.Thisted og Frederikshavn kommuner har takket nej.

Koster over 300.000 kroner Assens, Vordingborg, Frederikssund, Lejre, Stevns og Bornholms Regionskommune behandler stadig sagen, men størstedelen af dem forventes at træffe en beslutning inden månedens udgang. Ifølge Arne Boelt overvejer flere andre kommuner, som ikke var med til at udarbejde det juridiske notat, også at tilmelde sig retssagen. Advokatfirmaet Hjulmandkaptain vurderer, at det vil koste hver enkelt kommuner 300.000 kroner eksklusiv moms at tilslutte sig retssagen, hvis 20 kommuner går med. Hvis færre kommuner tilslutter sig, stiger prisen. Dertil kommer en retsafgift, som advokatfirmaet anslår til cirka 2000 kroner per kommune. De kommuner, der indtil nu har tilsluttet sig retssagen, har de seneste to år mistet mellem 10 og 80 millioner kroner på grund af manglende oplysninger om udlændinges uddannelsesniveau.