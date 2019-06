Religioner skal kunne kritiseres

Religion: Jeg noterer mig, at Elvir Abaz fortsætter sit korstog - eller i denne sammenhæng hedder det måske jihad - imod afskaffelsen af blasfemiparagraffen.

Politiassistenten bruger behændigt sin ytringsfrihed, men udviser samtidig en alarmerende dårlig dømmekraft. Abaz glemmer i sin indædte kamp imod blasfemiparagraffen, at det ikke var Paludan, det fæhoved, men derimod muslimske bøller, støttet af den voldelige yderste venstrefløj, der satte gaderne i brand. Hvis det muslimske miljø havde optrådt voksent, havde det ikke været nødvendigt med den store politiindsats. Man sidder tilbage med det indtryk, at Paludan reelt kun var et påskud for at lave ballade. Her giver det stof til bekymring, når en politiembedsmand kalder politikere for "papegøjer" og "naive", når de forsvarer ytringsfriheden og grundlæggende demokratiske principper.

Måske burde politiassistenten i stedet gøre som Morten Østergaard, der med en behændig politisk manøvre fik imamer til at opfordre deres menigheder til at stemme på de radikale. Jeg opfordrer derfor politiassistent Abaz til at udvise rettidig omhu og få imamerne til at fortælle deres menigheder, hvordan man lever i et demokratisk samfund, hvor det er naturligt, at betvivle og kritisere religioner, hvad enten det er kristendommen, islam eller min egen tro, asa-troen. For eksempel har tidligere kirkeminister Bertel Haarder i flere tilfælde udtalt sig dybt blasfemisk om min tro, uden at det udløste voldelige optøjer.

Jeg deler politiassistentens bekymring for den stigende vold i muslimske miljøer. Især den stigende islamisering af anden- og tredje generationsindvandrere, bør give anledning til bekymring. Det er de betændte miljøer, politiassistenten skal bekæmpe - ikke de demokratiske kræfter i Danmark. Abaz, lige nu går du uromagernes ærinde.