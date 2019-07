Rejsebureau kan ikke hjælpe Anja og hendes familie efter visum-afslag: Familien kendte betingelserne

En vejlensisk familie har spildt 57.000 kroner på flybilletter, som familien ikke kan få refundreret af flyselskabet. - Rejsebureauerne bør sige til deres kunder, at de skal sørge for at få deres ESTA'er i hus, inden de betaler for fly og hotel i USA. Set i bakspejlet skulle vi have gjort det, men vi havde ingen grund til at tro, at jeg pludselig ikke kunne komme ind i landet, siger Anja Krabbe. Arkivfoto: Joan Anette Karlsen