Rejs hjem! er ikke en opfordring, Trump har eneret på

På kant: Rejs hjem! Sådan sagde Trump til fire kvindelige medlemmer af kongressen. Kvinderne er selvfølgelig ikke mindre amerikanske end præsidenten, men fælles for dem er, at de ikke er hvide, og derfor er Trump helt berettiget blevet beskyldt for racisme. USA er for mennesker som Trump, resten kan ryge og rejse.

I Danmark genkender vi kravet. Rejs hjem, råber vi til debattører eller helt almindelige mennesker, hvis blot de er mørke i huden og måske oven i købet muslimer. Rejs hjem er budskabet i det brev, som tusindevis af medborgere har modtaget i løbet af sommeren, hvori de loves en kontant bonus, hvis bare de vil forlade landet. Og rejs hjem er beskeden i det såkaldte paradigmeskifte, som er det lovmæssige bevis på, at selv velintegrerede flygtninge, der aktivt bidrager til det danske samfund, ikke hører til hos os.

Danmark er ikke USA, men når vi anklagende peger på Trump og kalder ham racist, brovten og uden format, skal vi lægge mærke til, at vi samtidig peger på os selv. For også i Danmark er vi besatte af tanken om, at "de" skal rejse hjem. At "de" har hjemme her og er fuldgyldige medlemmer af det fællesskab, vi kalder Danmark, er vi helt og aldeles ligeglade med.

Er det så racisme, ligesom den Trump udviser? Ja, det ligner i hvert fald til forveksling. Men sig det ikke til nogen. For i Danmark er vi pæne mennesker, og pæne mennesker vil ikke kaldes for racister. Heller ikke selvom de fordomsfuldt hvisler til dem, de ikke kan lide, at de skal væk. At de skal rejse hjem.