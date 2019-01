Regionsformand om Falck-skandale: Jeg er rystet

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) fatter ikke, at en hæderkronet virksomhed som Falck kunne få sig selv til at bruge så ufine metoder.

Forarget: Det er kendt, at Region Syddanmark har været slagmark for en krig mellem danske Falck og hollandsk Bios om retten til at køre de syddanske ambulancer. Men det forarger regiosformand Stephanie Lose (V) hvor langt Falck var villig til at gå efter at have tabt ambulancekørslen til Bios.

- Jeg er rystet efter at have læst afgørelsen fra Konkurrencerådet. Tænk at en hæderkronet virksomhed som Falck har manipuleret og brugt kommunikationsbureauer, stråmænd og medierne. Det er rystende læsning, siger Stephanie Lose.

Hun er lettet over, at konkurrencemyndighederne endelig har gravet sig frem til en afgørelse efter næsten fire års granskning.

- Det vidner om, at det har været en usædvanlig og svær sag. Falck har ageret fuldstændig i det skjulte, og man ville nok aldrig have fundet ud af det, hvis ikke der var nogle myndigheder, der granskede sagen og fandt dokumenter og kilder, siger Lose.

Hun peger på, at Falcks unoder måske er lykkedes et langt stykke hen ad vejen, fordi virksomheden har - eller havde - et godt ry:

- Vi har jo mærket, at Falck er en virksomhed, som mange danskere stoler på og har tillid til. Og så har de opereret i det skjulte under radaren. Det er uhæderligt. Simpelthen, siger Stephanie Lose og siger, at Region Syddanmark ikke har spillet nogen rolle i Konkurrencestyrelsens efterforskning.

Falck har tidligere erkendt, at de ikke har levet op til de moralske standarder. I sommer undskyldte Falcks administrerende direktør i avisen Danmark blandt andet med ordene:

- Vi var for optagede af at søge viden om Bios. Vi delte for velvilligt oplysninger om en konkurrent med blandt andre journalister, der researchede om Bios. Flere gange skete det på en måde, hvor det ikke var tydeligt, at Falck var bidragsyder.