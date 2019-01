Regionernes forsvar: Derfor skal vi overleve:

1 Vi nedbringer de lokale forskelle

Nogle gange lyder det, som om regionerne i sig selv skaber de regionale forskelle. Fakta er imidlertid, at der er forskellige vilkår rundt omkring i landet, at forskellighed og konkurrence også er et afsæt for udvikling, og at de regionale forskelle er mindsket. Forskellene er mindre end eller på niveau med det, man ser i andre lande.

2 Folkevalgte gør en forskel

Regeringen mener ikke, der er behov for en folkevalgt styring, for det kan embedsmænd og professionelle bestyrelser klare. Fakta er, at der løbende er behov for at tage beslutninger om samling eller flytning af funktioner på sygehusene, om ændringer af opgaver, om etablering af klinikker eller placering af ambulanceberedskaber. Det er beslutninger, der vækker debat lokalt, og der er brug for et regionsråd med demokratisk legitimitet, der kan afveje hensynene til kvalitet, økonomi og borgernes behov for tryghed og nærhed.

3 Regionerne er billige i drift

Fjerner man regionsrådene, kan man spare honoraret til de fem fuldtidspolitikere og de 200 fritidspolitikere. Men hvis man erstatter dem med professionelle bestyrelser som i Norge, vil de nye bestyrelsesmedlemmer også skulle have et honorar. Og faktum er, at det er 0,06 procent af det samlede årlige regionale budget til sundhedsvæsenet, der går til honorering af politikerne. Og så er det værd at huske, at en ny strukturreform i sig selv vil koste penge. Dertil kommer videns- og produktivitetstab i den tid, hvor systemer skal laves om.