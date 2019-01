Regionernes formand: Løkkes plan er et embedsmandsstyre - jeg tror på folkestyret

Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner, er stadig stærkt kritisk over for Løkkes planer om en ny sundhedsstruktur, som betyder farvel til de fem danske regioner.

Kritik: Man kan godt tro om igen, hvis man troede, kritikken fra Venstres bagland ville forstumme, når de først fik øjnene op for storheden i regeringens længe ventede udspil på sundhedsområdet. Regionernes formand, Stephanie Lose, har været en af de mest markante kritikere, og det er hun stadig:

- Med Løkkes plan bliver det i højere grad embedsmandsstyre og bestyrelsesstyre, der kommer til at diktere virkeligheden for borgerne, og det vil jeg gerne advare mod. Jeg tror på folkestyret, siger Stephanie Lose, der også er formand for regionsrådet i Syddanmark.

Hun synes ikke, den nye konstruktion gør det nemmere at drive sundhedsvæsen eller at gennemskue det:

- Det er en indviklet konstruktion med mange niveauer. Det bliver sværere for borgerne at gennemskue, hvem der egentlig har ansvaret for hvad. Og hvem de skal henvende sig til. Det er en forkert vej at gå. Borgerne har krav på gennemsigtighed, siger hun.

Lose mener ligesom regeringen, at der er udfordringer nok at tage fat på. Men hun mener også, at regionerne allerede er godt i gang, og at det ville være naturligt at lade regionerne udføre regeringens ambition i stedet for at starte forfra med en ny konstruktion:

- Jeg mener ikke, at der er nogen af de problemer, vi har, som vi ikke ville kunne løse med helt konkrete initiativer. For eksempel et formaliseret samarbejde mellem kommuner, regioner og almen praksis, siger hun.

- Vi lavede en ny overenskomst med de praktiserende læger sidste år, som går i gang med at flytte flere opgaver ud i almen praksis og som tegner et perspektiv for, hvordan man gør det mere attraktivt at være i almen praksis for nye læger.

Lose mener heller ikke, at alle problemer forsvinder med en ny struktur:

- Jeg synes nogle gange, regeringen svinger sig lidt for højt op i de kritiske lag for eksempel i forhold til regionale forskelle. Der er jo ikke noget, som regeringen har fremlagt her, der bare lige får de regionale forskelle til at forsvinde med et trylleslag, siger hun.

Men hendes hovedkritik er og bliver, at det er en dårlig idé at pille ved det lokale demokrati:

- Når man sidder som folkevalgt, kommer man forskellige steder fra, har forskellige værdier, uddannelser og så videre. Man repræsenterer en mangfoldighed i befolkningen. Et bestyrelsesstyre vil jo være meget mere snævert, indskrænket og have nogle andre tilgange. Derfor frygter jeg, at man får nogle andre beslutninger, hvor man ikke får indvejet de hensyn, vi gør som folkevalgte. Jeg tror helt grundlæggende på, at et folkevalgt niveau er bedre end et forvaltingsniveau.

Stephanie Lose vil ikke forholde sig til, om hun kan se sig selv som formand i en af de fem sundhedsforvaltninger, som Lars Løkke lægger op til.

- Den tid, den sorg, siger hun.