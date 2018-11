Regioner anklager regeringen for at skævvride erhvervsudvikling

Regeringen vil fjerne støtten til Jylland og Fyns fælles indsats for at trække udenlandske investeringer til, men vil samtidig bevare en lignende indsats for hovedstadsområdet. Forskelsbehandling, tordner de vestdanske regioner og kræver en forklaring af erhvervsministeren.

Det er ikke hvem som helst, der har skrevet under på det brev, der ligger på erhvervsminister Rasmus Jarlovs (K) bord. Ud over formændene for Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland er det rektorerne for de tre vestdanske universiteter og erhvervsfolk som Grundfos-direktør Lars Aagaard. Og budskabet i brevet er også ganske klart: Regeringen er i gang med at begå en uretfærdighed mod det Danmark, der ligger vest for Storebælt, og det mener brevskriverne straks bør genovervejes.

- Regeringen vælger at nedlægge Vestdansk Investeringsfremme, mens den vælger fortsat at give 13,5 millioner kroner om året til hovedstadsområdets pendant, som hedder Copenhagen Capacity. Det er en besynderlig forskelsbehandling, at man ikke kan have et selvstændigt forum for investeringsfremme vest for Storebælt mens man kan i hovedstaden, siger Stephanie Lohse (V), der er regionsrådsformand i Syddanmark og desuden formand for Danske Regioner.