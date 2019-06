Redigering af læserbrev gav en anden mening end min

Misforstået: Nu vil jeg mene, at når man sender et læserbrev, så er det mindste, man kan forlange, hvis man er så heldig at komme i avisen med sit synspunkt, vel, at avisen når den redigerer i læserbrevet, ikke retter så meget i det tilsendte, at noget af det mister den mening, det handler om, og ligefrem bliver fordrejet.

Ovennævnte er desværre sket for mig i et læserbrev i avisen Danmark 18. juni. Her skriver jeg ordret i læserbrevet, der bl.a. handler om den odenseanske muslimske politiassistent Elvir Abaz: "Årsagen til den i pressen til enhver tid altid nedrakkende politiassistent på alt og alle, der tillader sig at bruge deres ytringsfrihed på at fremhæve danske værdier og normer, og i juni fotograferet med armen kærligt omkring De Radikales formand Morten Østergaard, er angiveligt, at politiforbundets formand Claus Oxfeldt har givet udtryk for, at politikeren Rasmus Paludan (Stram Kurs) har misbrugt sin ytringsfrihed."

Efter redigering blev det så til: "Årsagen til, at den nedrakkende politiassistent, der tillader sig at bruge sin ytringsfrihed på at fremhæve danske værdier og normer, er angiveligt, at politiforbundets formand Claus Oxfeldt har givet udtryk for, at politikeren Rasmus Paludan (Stram Kurs) har misbrugt sin ytringsfrihed."

Jeg tror de fleste godt kan se og læse, at det er overhovedet ikke det, jeg har givet udtryk for, og derfor forstår jeg godt det læserbrev, som Thorkild C.Lyby har med i avisen Danmark 20. juni, hvor skribentens undren er forståelig, hvis det var det, jeg havde tilkendegivet, men det var det ikke, tvært i mod, som jeg her dokumenterer.

Jeg skriver jo helt klart, at omtalte politiassistent til enhver tid langer ud efter alt og alle, der tillader sig at bruge deres ytringsfrihed på at fremhæve danske værdier og normer, mens avisen ved sin redigering får det til at lyde, som om det er politiassistenten, der bruger sin ytringsfrihed på at fremhæve danske værdier og normer, og det var da det sidste i denne verden, jeg ville "beskylde" Elvir Abaz for.