Redaktøren i den røde stol: Varm luft fra energiministeren

Med en helt usædvanlig fin sans for dårlig timing kom energiminister Lars Christian Lilleholt (V) i denne uge til at skabe tvivl om effekten af sin egen energipolitik.

Det skete, da han skilte sig af med formanden for Klimarådet, Peter Birch Sørensen, der netop har kritiseret regeringens energipolitik for at være for meget "varm luft" og for lidt grøn omstilling.

Lilleholt forsøgte i første omgang at svare igen med en pressemeddelelse, hvor han kaldte kritikken for "volapyk" og baseret "på en række fejlslutninger".

Senere samme dag kom så meddelelsen om, at Peter Birch Sørensen er fortid som formand for det klimaråd, der skal rådgive regeringen i klimaspørgsmål.

Peter Birch Sørensen er ellers en af landets mest anerkendte økonomer og har siddet fire år på posten som formand for Klimarådet.

1. december skulle han enten udskiftes eller forlænges. Selv ville han gerne blive siddende på posten. Men det kunne der altså ikke blive noget af, mente Lars Christian Lilleholt.

Lars Christian Lilleholt har selvfølgelig haft travlt med at understrege, at der ikke er nogen sammenhæng mellem udskiftningen og den kritiske rapport, som Klimarådet har udsendt. Overhovedet ingen:

"Nej, der er ingen sammenhæng med den diskussion. Som i overhovedet ingen. Uanset om der var kommet en rapport fra Klimarådet i sidste uge, så var der sket et skifte på formandsposten. Det har ingen sammenhæng", sagde energiministeren for eksempel til Information.

Så burde det jo være slået fast. Som i helt fast. Og alligevel er det, som om Lars Christian Lilleholt har opnået det modsatte. I hvert fald har både Radikale og Socialdemokraterne - og selv vennerne hos Konservative - undret siger over, at Klimarådets formand skulle skiftes ud.

Anders Johansson fra de Konservative siger for eksempel til Information:

"Peter Birch Sørensen har været en vigtig og kompetent stemme i klimadebatten, så det er ærgerligt, at han ikke fortsætter. Han vil blive savnet, og jeg havde gerne set ham fortsætte".

Det problem, som Peter Birch Sørensen nåede at gøre opmærksom på er, at regeringens klimaindsats frem mod 2030 bygger på "varm luft" og kreativ bogføring. Regeringen vil for eksempel bruge annulleringen af ubrugte CO2-kvoter - kendt som "varm luft" - til at nå en del af de 39 procents CO2-reduktion, som Danmark skal præstere i EU.

"Det vil udskyde den nødvendige grønne omstilling og kun sænke udledningen marginalt", sagde Peter Birch Sørensen som noget af det sidste, før energiministeren sendte pressemeddelelsen om, at Peter Birch Sørensen ikke skal være formand i Klimarådet mere.

Det kan godt være, at Lars Christian Lilleholt ikke har skudt budbringeren med det kedelige budskab. Men han har i hvert fald valgt at skifte ham ud. Og dermed har energiministeren på en underlig klodset måde skabt forvirring om sin egen energipolitik. Holder den ikke - eller holder den bare ikke til kritik?