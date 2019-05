Så er det i dag, vi skal afgøre, hvem der skal repræsentere Danmark i Europa-Parlamentet de næste fem år. 10 modige danskere har stillet sig i spidsen for hvert sit parti for at få fast arbejde i Bruxelles, og de og de øvrige kandidater risikerer på den måde at glide ud i politisk glemsel. For sådan er det med Europa-politik. Ligegyldigt, hvor vigtig den er, er det, som om det aldrig bliver rigtig interessant.

Her på avisen Danmark har vi den seneste måned gjort et helhjertet forsøg på at gøre Europa-politikken interessant på en ny måde. I samarbejde med tidligere kriminalbetjent, erhvervsminister, vicestatsminister og europaparlamentariker Bendt Bendtsen har vi besøgt 20 EU-lande. Ikke for at for at møde landets ledere eller politiske frontfigurer. Men for at komme i kontakt med de mennesker, der tilfældigvis befandt sig på de caféer og torve og pladser, hvor Bendtsen kom forbi på sin BMW.

Det er blevet til en syv kapitlers motorcykeldagbog, som du kan finde på nettet under "Danmark" på din lokalavis' hjemmeside. Der er to gennemgående problemer, som de mennesker, Bendtsen har mødt, peger på:

Det ene er en stigende mistillid til politikerne, fordi de har fjernet sig for meget fra det liv, som almindelige borgere lever. Det andet er en stigende frygt for at migrationen kommer ud af kontrol, og Europa bliver oversvømmet af flygtninge. Om EU er svaret på de problemer, kan man selvfølgelig diskutere. Men ud fra Bendtsens helt uvidenskabelige motorcykel-stikprøve peger EU-landenes befolkninger altså på de samme problemer. Derfor kunne det være nærliggende at tro, at vi også kan finde en fælles løsning. Det er i hvert fald Bendtsens konklusion.

De officielle statistikker giver Bendtsen ret et stykke ad vejen. For eksempel ér tilliden til politikerne vigende. I 2005 havde 70 procent af danskerne tillid til politikerne. I dag er det under halvdelen af os, der for alvor tror på det, politikerne siger, viser en undersøgelse som Jyllands-Posten og Altinget fik lavet i begyndelsen af maj. Til gengæld er migration ikke vores største bekymring. Bekymring for klodens fremtid har overhalet frygten for et øget pres fra flygtninge og migranter, når vælgerne peger på, hvilke emner der er de mest centrale op til europaparlamentsvalget. Halvdelen af de danske vælgere mener, at klima er den vigtigste dagsorden for de kommende EU-parlamentarikere Det viser en meningsmåling foretaget af analysevirksomheden Wilke for Policy Watch. Kun 39 procent peger på flygtningestrømmen.

På den måde er det måske blevet lettere at undgå den politiske glemsel i EU-parlamentet. Opgaven fra de danske vælgere til de 14 danske EU-parlamentarikere, der skal vælges i dag, er i hvert fald klar: Gør Europa grønnere.

Hvis det lykkes, følger tilliden til politikerne måske med.