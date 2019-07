Redaktøren i den røde stol: Forklædt som dreng

Så har den været i gang et stykke tid. Sommeren, der ud over alle sine herligheder bærer et væsentligt problem med sig; nemlig hvilken slags tøj skal man tage på, når man er mand og gerne vil igennem en dag med temperaturer over 20 grader. Uden at miste sin værdighed.

Det siger sig selv, at habitjakken, de lange bukser og de lukkede sko må give fortabt. Men det kan da ikke passe, at alternativet er en stribet T-shirt, trekking-sandaler og et par cowboybukser, der er klippet af over knæet eller et par færdigkøbte Bermuda-shorts med påsyede kæmpelommer på siderne?

Det er, som om at man fra den ene dag til den anden skifter fra at være en mand i nogenlunde balance med sig selv til at være klædt ud som dreng. Man mangler bare lommekniven og brændglasset og yoyoen - og det er der jo så rigeligt plads til i de store sidelommer, som vi åbenbart kun har brug for om sommeren. Her kunne man også gemme en frø, hvis man skulle være heldig at fange sådan én - eller hvad er det de folk, vi har lagt herremoden i hænderne på, forestiller sig.

Kvinderne har det lettere. De mister ikke værdighed af at tage en let sommerkjole og et par luftige sandaler på. Nærmest tværtimod. De kan oven i købet give den ekstra gas med diva-hatte og Jacqueline Kennedy-solbriller. De kan både gå til fest og på arbejde med samme sikre stil, som de plejer, bare i noget tøj, der er tilpasset sommertemperaturen.

Hvis en mand viser skuldre eller knæ, afleverer han uvægerligt noget af sin autoritet. Man diskuterer bare ikke boliglån eller bilkøb med en spejderdreng i korte bukser, og det ville blive betragtet som en blanding af dårlig smag og ligegyldighed at møde op til bryllupsfest eller begravelse i åbne sandaler og knæbukser.

Ja ja, jeg ved da godt, at der er mulighed for at købe habitjakker med tilhørende shorts. I teorien lyder det da også som den helt rigtige løsning på at holde på værdigheden og samtidig slippe af med varmen. Men i virkeligheden får kombinationen af jakke og shorts de fleste mænd til at ligne en blanding af guitaristen fra ACDC og dr. Livingstone i Congo - uden tropehat.

Personligt har jeg eksperimenteret med et jakkesæt i hør kombineret med en let skjorte i enten hør eller bomuld. Det løser faktisk i nogen grad problemet med varmen. En hørhabit har bare en levetid som et glemt æble i en frugtskål. Efter et par dage krøller den sammen, og på et tidspunkt kan man med rimelighed diskutere, om om ikke den stribede T-shirt og Bermuda-shortsene havde været en bedre løsning.

Men hvad gør man så?

Jeg kender ikke svaret. Og når man kigger ud i sommerlandet, kan man se, at det er der heller ingen andre mænd, der gør. Når alt kommer til at, så står valget stadig mellem at svede eller være klædt ud som dreng.