Redaktøren i den røde stol: Brøndpisseren fra Ribe

- Årh, der er ikke noget så dejligt som dårlige tabere, sagde en af redaktionens medlemmer i denne uge. Og det handlede ikke om Anders Samuelsens grådkvalte farvel eller Pia Kjærsgaard, der mener, at DF's katastrofevalg til Europa-Parlamentet skyldes "klimatosserne".

Nej, bemærkningen faldt, da et af Liberal Alliances få tilbageværende folketingsmedlemmer, Henrik Dahl, rettede strålen indad i valgets nok mest opsigtsvækkende tilsvining af eget parti. Her fik han blandt andet kaldt sin egen ledelse for både "amatøragtig" og "katastrofal". Han fik antydet, at Mette Bocks væsentligste kvalifikation som minister var, at hun er chefens søster. Og han fik sammenlignet udnævnelsen af Thyra Frank til ældreminister med kejser Neros udnævnelse af sin hest til senator.

Nu var det vistnok Caligula, der overvejede at udnævne sin hest til konsul, men meningen var klar nok. Henrik Dahl var i gang med det, man bredt og unuanceret kalder at pisse i egen brønd.

Nu er Henrik Dahl heller ikke en helt almindelig liberal af den slags med stramme slipseknuder og et lidt for tæt forhold til forældrenes penge og en fast tro på, at enhver er sin egen lykkes smed.

Umiddelbart er han mere i familie med hippierne, der tror på frihed til personlig udfoldelse og som stadig hører Pink Floyd på den indre walkman. Og det er selvfølgelig også en måde at være liberal på; men unægtelig i en lidt mere løssluppen version end de blåskjortede slipsedrenge.

Det er da heller ikke første gang, Henrik Dahl åbner for sluserne. For otte år siden var det Helle Thorning-Schmidt, der blev ramt, efter at hun havde deltaget i skrivegruppen omkring bogen "Epostler".

Efterfølgende sagde Henrik Dahl til Information: "Her stod det klart, at hun er, hvad jeg vil kalde en blank person. Hun kan ikke skrive eller improvisere. Hun har en meget begrænset almen viden, hun ejer ikke hverken nærvær eller større visioner".

I denne uge var det så Thyra Frank, der fik den fulde ladning:

"Thyra Frank har ikke én af de kvalifikationer, der skal til for at være minister. Vi har gået og været til grin i tre år, fordi Thyra var minister, fordi det her nepotistiske princip bare skulle gennemføres", konstaterede Henrik Dahl, inden han havde dryppet af.

På den måde er det jo rigtigt, at dårlige tabere er langt sjovere end de der kedsommelige tab-og-vind-med-samme-sind-mennesker, der kan sluge et nederlag, uden at det han ses eller høres. Det har i hvert fald været afklarende at få Henrik Dahls bud på, hvad der er foregået bag kulisserne i Liberal Alliance.

Og mon ikke, at det har lettet et eller andet tryk i LA-profilen fra Ribe?