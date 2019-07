Red de indre danske farvande og kyster fra gigantvindmøller

Vindmøller: I Danmark blev loven om store vindmøllers afstand til kysten ændret i 2012, så der nu skal være mindst ni kilometersafstand fra kysten til en havvindmølle.

I 2018 blev den kommunale indsigelsesret forøget fra otte til 20 kilometer. Hvorfor nu denne ændring?

Fordi de meget store havvindmøller skæmmer Danmarks smukke kystlandskaber og skaber et teknisk landskab ved kysterne, hvor der før var ren natur. Med blinkende lys døgnet rundt, hvor der før kun var sol, måne, stjernehimmel og sort nat. Med støj og kunstige lyde, hvor der før var havets bølger, naturens lyde - eller stilhed.

Imidlertid er der stadig flere store vindmølleprojekter, der truer tæt på de danske kyster.

Det skyldes, at der blev søgt Energiministeriet om tilsagn til at arbejde videre med disse gigantprojekter inden 2012.

De fem projekter, hvoraf tre er i de indre danske farvande og to er Vesterhavet, ligger kun sølle ca. fire km fra kysten. Meget glædeligt har vindmølleinvestoren Vattenfall for ganske nylig indvilliget i at flytte to projekter ved Vesterhavet længere ud på havet, da de ikke ønsker at påføre borgerne noget, de vil være så meget imod.

Man vil give tilladelse til havvindmøller i vores bælter - og ikke forlange dem langt ud på havet, hvor de hører hjemme. Hvoraf ellers navnet?

Jeg stiftede bekendtskab med det første projekt, da jeg med min familie for ca. fem år siden besøgte halvøen Reersø. En skøn plet på Vestsjælland. På den dejligste strand på nordsiden var en illustration af det kommende vindmølleprojekt. Det var massivt og altødelæggende for dette smukke og rekreative sted.

Et andet projekt er ved Orø i Storebælt og et tredje, som er særlig ødelæggende, er i Lillebælt ud for halvøen Helnæs.

Folk, der kender Helnæsområdet, ryster på hovedet. Dette smukke hjørne af Vestfyn, hvor fiskeriministeriet også samtidig vil poste 35 millioner i et landsdækkende besøgscenter for lystfiskeri, arbejder Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning på at forpeste med gigantvindmøller i 150-200 m højde. Helt klods op af et Natura 2000 område der beskytter Lillebælts marsvin der er yderst følsomme for lyde?

Skal en forældet lovgivning virkelig gøre det muligt at få dette projekt realiseret via en kattelem? Synes politikerne, det er fair?

Energiminister Lars Chr. Lilleholt sagde efter et møde kort efter præsentation af miljøvurderingen for projektet i medierne, at han synes tiden er løbet fra de store vindmølleprojekter og anmodede faktisk Sønderborg Forsyning og kommune om at trække projektet tilbage. Det vil Sønderborg ikke.

Det er ellers sjældent, at en energiminister går i pressen med sådan en opfordring. Alligevel ville ministeren ikke lave loven om med tilbagevirkende kraft, og Sønderborg vil ikke tabe ansigt - men først og fremmest vil de ikke tabe penge.

Derfor bør der delvist kompenseres til de steder, hvor selskaberne har sat penge i projekter, der skal flyttes længere ud på havet. Lav en ny lov, der siger, at de kommuner, der skal kigge på vindmøllerne, skal være enige, og der skal være flertal for det lokalt - ellers kan projekterne ikke realiseres.

Miljøpolitik er andet end energipolitik- det er også at værne om det unikke kystmiljø, vi har.