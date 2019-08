Rasmus Paludan brokkede sig over 'muslimsk udseende' vagt i retssal: Vagten blev sendt ud

Sønderborg: Den kontroversielle og islam-fjendske partileder for Stram Kurs, Rasmus Paludan, kom til Retten i Sønderborg tirsdag eftermiddag, hvor han som forsvarsadvokat skulle repræsentere en sønderjysk mand i en sag om racistiske ytringer på Facebook og i avisers debattråde. Han blev fulgt af flere betjente fra Politiets Efterretnings Tjeneste - PET - som han altid bliver rundt i landet, fordi der er en sikkerhedsrisiko overalt, hvor han turnerer med sin meget kritiske retorik overfor især muslimer. Sådan var det ifølge JydskeVestkysten også denne tirsdag ved Domhuset i Sønderborg.

Han krævede at få lov til at tale med administrationschef Henning Nørager Larsen fra Retten i Sønderborg, fordi en sorthåret vagt med sort fuldskæg var sat ind i retslokalet.

- Det er en chikanøs behandling af min klient og mig, at man sætter en muslimsk udseende vagt ind til denne sag, siger Rasmus Paludan uden for Retten i Sønderborg.

- Du kan vel ikke vide, om han er muslim - der findes for eksempel også arabiske kristne - og vagten er ikke en del af sagens parter eller domsmandsretten?

- Nej, men det sender et signal til domsmændene om, at min klient eller jeg skulle være særligt farlige, når man sætter en vagt med sort hår og et stort sort fuldskæg ind i retslokalet. Hør her, alle, der har fulgt bare en lille smule med, ved, at hvor jeg end er, så er der flere bevæbnede betjente, hvorfor skal der så sidde en muslimsk udseende vagt der. Mon ikke betjentene kan klare det? Siger Rasmus Paludan.