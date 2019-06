Rap over nallerne til åbenmundet politimand

Ifølge Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, er det en udbredt oplevelse, at det kan skabe vanskeligheder for karrieren, hvis betjente ytrer sig offentligt. Det kan politiefterforsker Thomas Vest tale med om efter sin medvirken som ekspertkilde i avisen Danmarks artikelserie om branden på Scandinavian Star.

- Nu skal du ikke rende og spille verdensmand i sagen om Scandinavian Star, det kan få ansættelsesretlige følger.

Sådan lød ordene, ifølge den erfarne politiefterforsker med speciale i økonomisk kriminalitet, Thomas Vesth i Midt- og Vestsjællands Politi, da han i marts i år var indkaldt til tjenstlig samtale med den lokale politiledelse. Her fik han et rap over nallerne, fordi han har medvirket som uvildig ekspertkilde i en række af de artikler, som avisen Danmark det seneste års tid har bragt om mordbranden på færgen Scandinavian Star tilbage i 1990.

Det blev dog i samtalen betonet, fortæller Thomas Vesth, at det ikke skulle betragtes som en egentlig fyringstrussel.

- Ikke desto mindre er det en meget ubehagelig besked at få. Jeg har ikke blandet mig i efterforskningen, men har i min fritid besvaret de spørgsmål, avisen Danmark har stillet mig. Sideløbende har jeg på grund af min interesse for sagen, hjulpet med rådgivning til støtteforeningen for brandens ofre og pårørende ved at læse i de papirer, der er tilgængelig for alle. I den sammenhæng har jeg som medlem af foreningen også deltaget i et møde med retsudvalget, siger Thomas Vesth.

Formanden for politiforbundet Claus Oxfeldt er bekendt med skærmydslerne mellem Thomas Vesth og den lokale politiledelse. Da der er tale om en personalesag, vil han af princip ikke kommentere den offentligt. Men politifolks almindelige ytringsfrihed et emne, der har hans bevågenhed.

- Politifolk er generelt blevet bekymret for at sige noget, både eksternt og internt. Oplevelsen er, at det kan få karrieremæssige konsekvenser, siger Claus Oxfeldt til avisen Danmark.