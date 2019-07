Radio 4 finder redaktionschef i provinsen

Radio 4: Den 39-årige nyudnævnte redaktionschef Tina Kragelund har gennem en årrække stået i spidsen for en lang række landsdækkende historier med et regionalt udgangspunkt; blandt andet som chefredaktør på Midtjyske Mediers fællesredaktion i Berlingske Media. Nu skal hun stå i spidsen som nyhedschef, når Radio 4 1. november går i luften. Det fortæller Radio 4's administrerende direktør, Anne-Marie Dohm:

- Det betyder meget for radioens profil at have en nyhedschef som Tina Kragelund om bord. Hun ved, hvad det vil sige at sætte en væsentlig dagsorden, der har udspring i borgernes tilværelse og oplevelse af verden - uanset om det handler om behandlingen på sygehusene, kvaliteten af vores drikkevand eller servicen i kommunen.

Tina Kragelund kommer til Radio 4 fra en stilling som chef for DR's nyhedsdækning i Vestdanmark, og en af de store opgaver for den nye public service-kanal bliver at opbygge en selvstændig nyhedsafdeling, der kan give danskerne et nyhedsindhold med udspring i hele landet.

- Det er en drøm for mig at skulle være med til at bygge en radiostation op fra bunden. For mig bliver det afgørende at sætte det hold af reportere og redaktører, som har lyst til at bryde med den gængse måde at lave nyheder på. Vi har mulighed for både at lave et stærkt indhold og formidle det på de platforme, som brugerne i vid udstrækning tager til sig i disse år, siger Tina Kragelund, der også får ansvar for at opbygge indhold til streaming og podcast.

Tina Kragelund starter i sit nye job 1. oktober. Afdelingen bliver på omkring 30 redaktionelle medarbejdere og værter.