Rådgivning på nettet: Regionerne går online for unge med ondt i livet

Danske Regioner går ind i en forebyggende syddansk net-rådgivning - mindhelper.dk - til børn og unge med psykiske problemer. Bedre Psykiatri har intet at udsætte på hjemmesiden som sådan, men kalder det et desperat skud fra hoften.

- Det er et udtryk for, at mange børn og unge oplever stress, angst og ensomhed, og at de bruger nettet til at finde hjælp og spørge til råds. Men det er en jungle derude, og det, mindhelper.dk gør, er at udbrede et offentligt tilbud, hvor man på en let måde kan få gode, faglige råd og hjælp til at håndtere de problemer, man slås med. Med denne form for rådgivning er det tanken at hjælpe børn og unge i opløbet, inden de kommer derud, hvor skal i psykiatrisk behandling, siger hun til avisen Danmark.

Mindhelper.dk hedder den rådgivningsportal, som siden Region Syddanmark åbnede den i sommeren 2016 har haft 800.000 besøgende. Formanden for sundheds- og psykiatriudvalget i Danske Regioner, Sophie Hæstorp Andersen (S) finder hjemmesidens besøgstal så opsigtsvækkende, at den elektroniske rådgivning bør udvikles og finansieres som et fælles regionalt projekt.

Psykiatrien er under voldsomt pres, især hvad angår børn og unge, hvor behandlings-antallet siden 2007 er mere end fordoblet. Alene sidste år var 35.000 børn og unge indskrevet i psykiatrien. En eksplosiv udvikling, der kalder på en forebyggende indsats, mener Danske Regioner, som derfor fra årsskiftet kobler sig på et rådgivende online-projekt, som i to år har kørt i regi af Region Syddanmark.

- Rådgivningsportalen er et supplement, ikke et alternativ til behandling, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Danske Regioners sundheds- og psykiatriudvalg. Arkivfoto: Niels Meilvang/Ritzau Scanpix

- Hjemmesiden har jo hele tiden kunnet ses af alle, og vi kan også se, at de besøgende befinder sig over hele landet. Men ved at finansieringen nu kommer fra alle regioner, har vi større muligheder for at udvikle rådgivningen, ligesom denne rådgivning kan trække på et større netværk af fagpersoner rundt om i samtlige regioner, siger han.

- Nej, det kan den ikke. Det et et forebyggende redskab, som måske kan bidrage til, at nogle helt undgår at skulle konsultere den psykiatriske overlæge.

Der er brug for forskning og viden, hvis problemerne skal løses, ikke desperate skud fra hoften, mener Knud Aarup, formand for Bedre Psykiatri. Foto: Axel Schütt

Skud fra hoften

I landsforeningen Bedre Psykiatri bryder man ikke ud i jubel over det fællesregionale initiativ.

- Der er intet at udsætte på hjemmesiden eller dens rådgivning som sådan. Men det er endnu et projekt, der sættes i gang, uden at man ved, om det vil have nogen virkning. Jeg ser det som udtryk for den desperation, der er i forhold til at kunne komme med et svar på, hvad vi skal gøre ved disse mange børn og unge, der mistrives, og som i stadig voksende omfang ender i psykiatrien, siger foreningens formand, Knud Aarup.

Han ser større forebyggelses-fordele i, at der for alvor sættes forskningsmillioner af til at finde ud af, hvad det er, der sker med børn og unge, siden deres mistrivsel vokser og vokser.

- Vi spiller hasard med dem, der skal bære vores samfund om 25 år. Vi har brug for en ungdomskommission, som bruger tid og penge på at finde svar på problemerne, snarere end at skyde fra hoften.

Sophie Hæstorp Andersen afviser, at initiativet er udtryk for nogen desperation, men kan godt følge Knud Aarups pointe:

- Vi er nødt til at sætte ind med forebyggende arbejde - som f. eks mindhelper.dk - og ikke vente på, at børn og unge bliver så syge, at de skal i psykiatrisk behandling. Det er ikke et alternativ til behandling, det er et supplement. Men jeg er enig i, at der er behov for mere viden, og at det er relevant at følge op med forskning, siger hun.