Rådgivere skal sikre, at ministre ikke bare blive administratorer

Debat: Jan Schouby melder sig her i avisen 14. august i koret af bekymrede kommentatorer og bitre venstrefolk, der påstår, at Socialdemokratiet skader demokratiet ved at oprette et politisk sekretariat i Statsministeriet. Jeg må simpelthen mane til besindighed. Når vi opretter et politisk sekretariat i Statsministeriet handler det om, at vi i Socialdemokratiet vil sætte en ny retning for Danmark. Det har danskerne bedt os om. Hvis det skal lykkes kræver det en manøvredygtig regering, der kan sætte en klar retning, som embedsværket kan arbejde ud fra. Det er det hensyn, der lægger til grund for oprettelsen af det nye sekretariat i Statsministeriet. Intet andet.

Kritikerne får det til at fremstå som, at politiske sekretariater i ministerierne er en banebrydende nyskabelse, der vil ryste demokratiet. Virkeligheden er, at flere ministre i den tidligere regering havde lignende sekretariater. Antageligt fordi de pågældende ministre delte den opfattelse, at det kræver politiske kræfter at gennemføre politiske beslutninger.

I det hele taget forekommer det noget unuanceret, at der tegnes et modsætningsforhold op mellem det upolitiske embedsværk og mere politiske sekretariater eller særlige rådgivere.

Regeringer ansætter ikke politiske rådgivere, fordi de underkender embedsværkets faglighed eller dygtighed. Vi har brug for embedsværkets nøgterne, upolitiske og fagligt velfunderede vurderinger. Men parallelt hermed er der brug for, at den politiske udvikling fortsætter. At ministeren ikke alene bliver administrator, der drukner i dag til dag håndtering af vanskelige sager, men faktisk formår at fastholde politisk udvikling og politisk retning. Til det sidste er politiske sekretariater vigtige. Det underminerer ikke embedsværket, men bidrager til at styrke det politiske arbejde.

Samtidig har jeg svært ved at følge Jan Schouby, når han påstår, at ansættelsen af rådgivere svækker gennemsigtigheden i vores demokrati. For det første gælder reglerne om aktindsigt alle ansatte i et ministerium. For det andet ændrer en rådgiver ikke på, at den ansvarlige for de endelige beslutninger er ministeren. Ministeren som står til ansvar for folketinget og dermed befolkningen.

For os er det afgørende, at regeringen får de bedst tænkelige muligheder for at gennemføre de forandringer, som fremgår af forståelsespapiret, og som et flertal af danskerne har stemt for. Det skal det politiske sekretariat understøtte ved at give Statsministeriet større kapacitet og bedre mulighed for at udstikke en klar retning for fagministeriernes arbejde. Det handler ikke om at stække de enkelte ministeriers faglighed. Den skal vi tvært imod værne om. For ministeriernes faglighed er afgørende for, at vi når vores mål fx i forhold til klimaet, velfærdssamfundet og tilliden til politikere generelt.