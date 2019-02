Professor om blodtappersag: Mor pressede på for at få søn knoglemarvstransplanteret

Først da der ikke var flere medicinske teorier at afprøve, faldt lægens tanke på Münchhausen by proxy, selv om en amerikansk kollega havde nævnt muligheden flere år tidligere.

Retssag: På tredjedagen af retssagen mod den 36-årige mor fra Skjern, der står tiltalt for at have tappet blod fra sin søn, fortalte professor og børnelæge Henrik Hasle i retten, at moren pressede på for at få sønnen knoglemarvstransplanteret. To gange bragte kvinden muligheden op under statusmøder om sønnens tilstand med professoren på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Ved en knoglemarvstransplantation indsættes stamceller fra en anden person.

- Tiltalte foreslog at stamcelletransplantere ham. Det var oppe at vende to gange. Første gang var halvandet år inden anholdelsen. Jeg havde ikke lyst til at transplantere ham, for jeg vidste ikke, hvad han fejlede, sagde professoren, der var ansvarlig for behandlingen af drengen

I april 2017 spurgte moren endnu mere insisterende på en stamcelletransplantation.

- Det var et tydeligt ønske fra tiltalte om, at det skulle ske. Hun havde kontakt med en anden familie med et barn, som var transplanteret, og det mente hun også kunne gøres med hendes søn. Jeg kunne dog ikke anbefale det, forklarede professoren.

Han undersøgte sagen om det transplanterede barn, men der var en tale om en anden sygehistorie, og derfor blev muligheden for en knoglemarvstransplantation lagt til side.

En stamcelletransplantation udføres, hvis knoglemarven ikke fungerer og derfor ikke producerer blod.

- Det kan skyldes en medfødt fejl eller opstå ved leukæmi. Man erstatter marven med celler fra en anden i form af en blodtransfusion, og så finder blodet vej til knoglemarven og vokser frem der. Det er et farligt indgreb med en dødelighed på 5-10 procent. Der skal være rigtig god grund til en transplantation, sagde professoren.

At kvinden pressede på for transplantationen blev af anklager Pia Koudahl betragtet som en skærpende omstændighed.

- En stamcelletransplantation er ikke noget, man bare lige gør. Alligevel havde tiltalte de her forslag om, at hendes søn skulle gennemgå en transplantation, selv om dødeligheden er 5-10 procent. Det skal nævningene tage med, når der skal tages bestemmelse om, hvilken paragraf i straffeloven, der skal anvendes, sagde hun.