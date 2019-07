Problemer stikker dybere end ord

Ordleg: SF bruger ikke ordet "ghetto", og vi er tilfredse med, at den nye boligminister er på samme linje. Jeg foretrækker begreberne "udsatte boligområder", eller "områder med særlige udfordringer". Men helt ærlig tvivler jeg på, at det betyder ret meget i den virkelige verden.

Selvfølgelig er der ingen grund til at bruge ord, som kan opfattes nedsættende. Desværre har Inger Støjberg, DF, Nye Borgerlige og Stram Kurs sat nye lave standarder i mange sammenhænge. Vi skal bare ikke bruge for meget krudt på den evige debat om, hvordan vi diskuterer. Jeg foretrækker en frisk debat uden for mange dikkedarer og uden politiske linjedommere. Bortset fra racistisk og fascistisk propaganda.

Politiassistent Elvir Abaz havde i avisen Danmark 11. juli et svar til et tidligere indlæg fra mig. Debatindlægget fra Abaz er desværre en rodebutik af vildfarne skud fra hoften og bevidst fordrejning af SF's og mine synspunkter. En enkelt af fordrejningerne er, at jeg ikke tillægger ord nogen vægt. Selvfølgelig gør jeg det, men min pointe er, at det er for overfladisk at tillægge ord og begreber overdreven betydning. Det flytter fokus væk fra større og mere reelle problemer.

For et stykke tid siden bragte Fyens Stiftstidende et indlæg, hvor en læser argumenterede for, at give Vollsmose et nyt navn. Forslagene var noget i retning af "Åparken" eller "Solparken". Den sympatiske ide er at give Vollsmose en ny start og et bedre omdømme. Men ligesom med "ghetto" stikker udfordringerne langt dybere end valg af ord. Det handler om sociale, økonomiske og kulturelle forhold.