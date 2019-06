Prisen for en provins-kilometer

En af ugens store historier var genopstandelsen af ideen om, at det skal koste ekstra penge at køre på de veje, som vi allerede har betalt over skatten. Roadpricing hedder det.

Helt konkret er forslaget fra Enhedslisten, at det skulle koste 1,25 per kørt kilometer i byerne, 50 øre per kilometer på motorvejene og 10 øre på de andre veje.

Og egentlig lyder det jo tillokkende. Hvis det nu var dobbelt så dyrt at køre gennem byen i myldretiden, så kunne man måske holde fattigrøvene væk og på den måde sprede noget af trafiktrængslen ud til andre tidspunkter. Man ville også betale sin afgift i forhold til, hvor meget man bruger vejene og ikke bare, fordi man har en bil parkeret ved kantstenen, som det er nu. Men det er så også her problemet opstår.

Ingen har foreløbig snakket om at fjerne den grønne ejerafgift på bilerne, så roadpicing kan let komme til at ligne en afgift, der kommer oven i de 52 milliarder kroner, som danske bilejere i forvejen betaler til statskassen.

Her i avisen anbefalede trafikforsker Harry Lahrmann varmt roadpricing - blandt andet med henvisning til, at man på den måde kunne styre, hvornår bilerne er på vejene, og at den enkelte bilist kommer til at betale i forhold til det CO2-aftryk, vedkommende laver.

Men ugen bød også på kraftige advarsler mod roadpicing. For eksempel skrev Århus Stiftstidendes chefredaktør, Jan Schauby, på debatsiderne i denne avis: "Hvis man bor i en mindre by i provinsen og skal køre cirka 80 kilometer for eksempelvis at komme på arbejde i Aarhus, vil det let kunne betyde en mereudgift på 20.000 kroner om året".

Også chefredaktøren på BT, Michael Dyrby, tog stærkt afstand fra roadpricing i en leder under overskriften "Det bliver katastrofalt dyrt at køre bil". Det katastrofale består ifølge Dyrby i, at roadpricing "vil ramme den almindelige dansker, der bor uden for storbyerne urimeligt hårdt".

Det var Politiken Søndag, der lancerede historien. Men allerede natten mellem søndag og mandag forsøgte Enhedslistens Pernille Skipper at skyde historien ned igen. På Twitter skrev hun: "Kære danske journaliststand. Nu stopper I med den roadpricing-historie. Det er IKKE en del af de igangværende forhandlinger og bliver det ikke. Det er @politiken, der har spurgt om partiernes, i øvrigt kendte, holdning og blæst det ud på en forside. Det er ikke relevant nu".

Muligvis er roadpricing ikke en del af forhandlingerne om regeringsdannelsen. Men det er en del af Enhedslistens klimaplan, der samlet skal indbring 18 milliarder kroner, så mon ikke det alligevel ville være smart at strejfe emnet, når partierne i rød blok alligevel taler om klimapolitik?

Spørgsmålet er bare ikke kun, hvad en kørt kilometer landevej skal koste i kroner og øre, men lige så meget hvad det må koste i tabte jobmuligheder for folk, der bor uden for de store byer.