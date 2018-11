Prisbelønnet forsker: Klimaet venter ikke på tøvende politikere

Klimaforsker Sebastian H. Mernild fik i går den prestigefyldte Rosenkjærpris for sin indsats for at formidle de udfordringer, vi står over for med klimaet. Han er kritisk over for politikernes angst for at træffe beslutninger, der vil ramme vælgerne for hårdt.

Klimaeksperten: Nej, vi skal ikke holde op med at flyve. Vi skal flyve med omtanke. Og nej, vi skal ikke droppe kødet på tallerkenen. Vi skal spise kød med omtanke. Det er ligesom en slankekur: Bliver det hele for ekstremt, så bliver det hurtigt for surt at leve. Og så ender du med at tage på i den sidste ende.

Det er den måde at forklare vores forhold til klimaet på, der nu har givet den 46-årige klimaprofessor Sebastian H. Mernild den prestigefyldte Rosenkjærpris, som uddeles af Danmarks Radio.

Hans evne til at forklare alle de komplicerede aspekter ved klimaforandringerne lever smukt op til prisens forudsætninger om, at den "gives til en person, der har formået at gøre sit stofområde særligt tilgængeligt for mange". Og hastigheden, hvormed den veltalende professor får talt sig varm om sit hjerteemne, er da også højere end selv den globale opvarmning, der er blevet omdrejningspunktet i hans virke, hvor basen er direktørposten for klimaforskningscentret Nansen Senteret i Bergen, Norge.

- Viden om klimaet er ikke noget værd, hvis alle oplysningerne bare ligger på min computer. Det skal formidles videre ud til folk, siger Sebastian H. Mernild.

Over de seneste år har han været hovedforfatter på rapporterne fra FN's klimapanel IPCC, hvor der tidligere i år kom den seneste om det globale klimas tilstand. Det var ikke beroligende læsning, da klimaet er under hastig forandring:

- Allerede nu har omkring 20 procent af kloden areal passeret de 1,5 graders stigning, som var målet for år 2100 i Paris-aftalen. Og omkring 10 procent har passeret en temperaturstigning på 2,0 grader. Det betyder, at vi nærmere ender med en klode, der bliver 3,5 grader varmere i 2100, hvis vi ikke gør noget alvorligt nu, advarer Sebastian H. Mernild.

Og han ved godt, at der fortsat er folk, der sidder midt i klimadebatten som nogle Rasmus Modsat-typer, der fornægter stort set alle den slags meldinger. Det giver videnskabsmanden ikke meget for:

- Med den seneste FN-klimarapport er vi endegyldigt forbi det punkt, hvor vi skal diskutere, hvorvidt klimaforandringerne er menneskeskabte eller ej. Den diskussion er nu lagt død. Siden 1896 har det været bevist, at en stigende koncentration af CO2 er skyld i stigende temperaturer. Den folkelige debat kan godt forplumre billedet, for alle har en mening om klimaet, og debatten er meget fragmenteret. Der er en del stemmer i debatten, som bliver ved med at hænge fast i noget, de har læst eller hørt for mange år siden. Vi er jo vanemennesker, og derfor oplever vi tit denne osteklokketankegang.

- Men efterhånden som vi forskere kan forsyne debatten med mere udførlige data, kan vi underbygge fakta og dermed forstærke forståelsen af, hvad vi står over for. Og hvor klimadebatten for 20 år siden var noget, der var forbeholdt venstrefløjen - ja, nærmest synonym med venstrefløjen - er klimaspørgsmålet omsider blevet en integreret del af samfundsdebatten. Klimaet har fået meget mere opmærksomhed, fordi folk har fået forståelsen for, hvor bredt det rækker ind i samfundet. Det har skubbet til folks bevidsthed - man ved godt, der er ved at ske noget, siger Sebastian H. Mernild.

Politikerne har også fået øjnene op for klimaspørgsmålet - og for at det er noget, vælgerne bekymrer sig om. Og klimaforskeren er langtfra overbevist om, at den nye interesse for verdens klima er helt uden bagtanker:

- Det er fint, at klimaet er kommet på dagsordenen, men der skal også handling bag ordene. 193 nationer skrev under i Paris på, at de forpligtede sig på nogle konkrete mål, men nu har USA meldt sig ud, og herhjemme valgte regeringen at bryde sin store klimaplan op i delelementer, da den blev lanceret i oktober. Det vil betyde, at noget kommer man igennem med, andet forventeligt ikke. Det er den politiske virkelighed, men det betyder så også, at vi ikke når det, vi har meldt ind i Paris, siger han.

- Vi er nødt til handle her og nu - i et omfang, vi ikke har set hidtil. Når det faktum møder realpolitikken, kræver det politikere, der virkelig tør gå foran og tage alle tæskene - for der skal ske ting, som kommer til at koste os alle noget. Men politikerne vil ikke foretage sig noget, der er så upopulært, at deres genvalg kommer i fare. Og så ender det i stedet med at handle om omtrent ligegyldige småting, som for eksempel eldrevne taxaer. Den slags mikromanagement betyder ingenting i det store billede, når man i stedet burde sætte hårdt ind og gå foran, når vi nu engang lever i et samfund, der har råd. Politikerne skal tro på, at det giver noget at gå forrest om klimaet - det giver blandt andet innovation, vækst og flere job. I stedet tripper de ved startlinjen, fordi de ikke tør bevæge sig fremad. De skal være klar til at lade sig skyde på - for klimaet venter ikke, siger Sebastian H. Mernild.

I går modtog han Rosenkjærprisen ved et arrangement i DR's Koncerthuset i København - og samtidig er han blandt de nominerede til titlen som Årets dansker, der kåres af Berlingske og avisens læsere. Blandt de andre nominerede er Caroline Wozniacki, Jonatan Spang, Søren Pind, Sara Omar og whistleblower Howard Wilkinson. Sebastian H. Mernild er beæret over at være en af de 10 i feltet, men ser det både som et bevis på, at klimaet for alvor er rykket ind i samfundsdebatten, og på, at hans ihærdighed for at få os til diskutere det og gøre noget ved sagen bærer frugt.

Og det er den foreløbige kulmination på en interesse, der begyndte allerede i barndomsårene, hvor den fynske knægt sad på bagsædet og fulgte med på kortet, når turen gik på familiebesøg i Jylland.

- Jeg sad og kiggede ud ad bilens vindue og undrede mig over, hvordan landskabet forandrede sig, fra de østjyske bakker og smeltevandsdale ved Vejle til det flade hede- og bakkeølandskab ved Herning. Siden brugte jeg som officer i hæren - i Oksbøl og på øvelser rundt i Jylland - landskabets former og karakteristika, og det var alt sammen med til at skærpe min interesse for klimaet. For det er jo netop klimaets variationer, der har formet landskaberne gennem påvirkningen af iskapperne.

- Som universitetsstuderende blev jeg fascineret af det arktiske område, hvor jeg var på en del feltarbejde, siden kom jeg til USA og Sydamerika - og nu er jeg så direktør i Bergen. Sådan har mit forhold til klimaet været et helt naturvidenskabeligt dominospil, siger odenseaneren, der har et imponerende fagligt cv bag sig - og arbejdet med den næste FN-klimarapport foran sig. Den udkommer først i 2021, men arbejdet med at indsamle og koordinere faglig viden fra de mange deltagende forskere er allerede i gang.