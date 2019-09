Antallet af elever i folkeskolen der oplever et forventningspres fra sig selv, forældre eller andre har været stigende de seneste to år. Det mener tre fjerdedele af cirka 6500 adspurgte medlemmer af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. Og det er for mange, hvis man spørger formanden for BUPL, Elisa Rimpel.

- Vi har haft fokus på børn som små soldater af konkurrencestaten, der skal hurtigt igennem uddannelsessystemet, så de kan vækste for samfundet. Men vi bliver nødt til at skabe en kultur, hvor det er okay at fejle, eksperimentere og være kreativ. Ensretningen om, at man skal kunne det samme, inden man starter i 1. klasse, presser eleverne unødvendigt. Det skaber en oplevelse hos børnene af, at kan man ikke kan det hele i forvejen, er man ikke god nok.

Derudover mener hun også, at det er de voksne i samfundet, der har skabt et præstationssamfund, som er med til at påvirke børnene i en negativ retning.

- Vi oplever, at de mål der tidligere var for elever på mellemtrinnet, er rykket ned i indskolingen, og målene fra indskolingen er rykket ned i børnehaveklassen, hvilket betyder, at der er flere tests og skærpet fokus på, at eleverne skal kunne bestemte ting på bestemte klassetrin. Den type måltyranni skaber mistrivsel hos børnene.

Et tal, der slet ikke burde være så højt, hvis man spørger Elisa Rimpel, der er formand for BUPL.

Forventningspres: Lektier, karakterer og nationale tests er bare nogle af de ting, der er med til at presse landets folkeskoleelever. En ny undersøgelse fra BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, red. ) viser, at pædagogerne i landets folkeskoler har oplevet en stigning i antallet af elever, der er presset af forventninger i skolen fra dem selv, forældre eller andre personer.

BUPL/BUPL-A har fra den 28. marts til 14. april 2019 gennemført en undersøgelse, hvor alle medlemmer af BUPL/BUPL-A, der arbejder på 6-18 års området som pædagog eller leder, har haft mulighed for at deltage Der er udsendt 12.010 invitationer. 4.994 har svaret på alle spørgsmål, og 1.468 har svaret på en del af spørgsmålene. Dette giver en svarprocent henholdsvis 42 og 54 procent, hvilket er højt for denne type undersøgelse. Idet besvarelserne stemmer overens med den demografiske fordeling på alle medlemmer, er undersøgelsen repræsentativ for pædagoger på 6-18 års området, der er medlem af BUPL/BUPL-A.

De yngste elever er også ramt

I takt med at eleverne rykker i udskolingen, stiger forventningspresset også blandt eleverne. Her har 79 procent af pædagogerne oplevet en stigning i antallet af elever, der føler sig presset.

- Efter det er blevet et krav, at eleverne kommer ud af folkeskolen med en gennemsnitskarakter på to for at komme videre, er der kommet et endnu større pres på eleverne i udskolingen, fortæller Elisa Rimpel.

Men det er dog ikke kun i de større klasser, at eleverne føler sig presset. Helt ned til 0. klasse kan pædagogerne mærke, at børnene føler sig mere presset af forventninger fra dem selv, forældre eller andre aktører i samfundet.

At selv de yngste elever i folkeskolen oplever et forventningspres, er noget, der bekymrer formanden for BUPL.

- Den måde, vi indretter vores samfund på, er helt forkert. Jo mindre tid børnene får til at lege, samarbejde og være kreative, jo større chance er der for, at de mistrives og oplever et forventningspres, fordi der sker et øget fokus på kognitive og akademiske færdigheder.