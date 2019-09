52-årige Henrik Guldbrandt Kjær har været sognepræst i Naur i 19 år. Om bord på HDMS Niels Juel blev han mødt af en noget anderledes hverdag: - Hvis et missil eller en torpedo skulle ramme os, så er første prioritet at se efter hullet i skroget. Det overgår brand eller - i tredje prioritet - at hjælpe sårede. Det er vigtigst at finde hullet, for så kan man redde alle på skibet, siger præsten, der havde en fast rute, han skulle gennemløbe for at lede efter huller. Foto: Johan Gadegaard