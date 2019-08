Potentiale for landbrugseksport forløses gennem samarbejde

Når en dør lukkes, så åbnes der ofte en ny. Og ellers må man selv forsøge at sparke den op. For fødevareklyngen og agroindustrien er det en evig sandhed.

De seneste år har vi eksempelvis oplevet uro på flere centrale markeder i form af en russisk importembargo på fødevarer fra EU, udsigten til en hård Brexit, og protektionistiske meldinger fra USA. Det er derfor afgørende, at der hele tiden udvikles nye markeder, så den danske eksport ikke bliver for sårbar. Et af de markeder er Fjernøsten, hvor der lige nu ligger et stort potentiale.

I 2017 eksporterede den danske fødevareklynge således for 5,5 mia. kr. til Japan, og en analyse fra Landbrug & Fødevarer viser, at den vil kunne stige med 80 procent i løbet af de kommende 10-15 år. Vi har øget eksporten af fødevarer til Australien til en milliard kroner. Og i Vietnam og flere andre lande er der stor vækst og en stigende købedygtighed, som giver sig udslag i efterspørgsel efter fødevarer med høj sikkerhed og sporbarhed. Præcis de kvaliteter, som danske fødevarer er kendt for.

Potentialet er dog langt fra begrænset til eksport af fødevarer. Landene i regionen har en betydelig landbrugsproduktion, så der er også et marked for de danske teknologier, som reducerer spild i produktionen og gør den mere klima- og miljøeffektiv. I fødevaresektoren arbejde vi selv hårdt på at forløse mulighederne, men det lykkes kun via stærke indsatser fra EU og Danmark.

For et halvt års tid siden faldt EU's handelsaftale med Japan på plads, og den blev for ganske nylig fulgt op af en aftale med Vietnam. Det er med til at bane vejen, men at få danske varer ud på hylderne i supermarkederne lykkes primært så godt på grund af et unikt godt samarbejde om at rejse ud og "låse markeder op" mellem fødevareerhvervene og det offentlige, bl.a. i form af Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen.

Dette samarbejde er ekstremt vigtigt, og vi håber, at den nye regering vil prioritere det på finansloven 2020. Det er i høj grad med til at styrke Danmarks profil som fødevareproducent.