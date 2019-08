2) Baglandet er rødglødende

- Efter at have talt med flere personer, der er del af oprøret mod Løkke, står det klart, at deres opfattelse er, at han sætter sig selv over partiet. Og den følelse er blevet yderligere forstærket med den her udmelding. De oplever, at han sætter sig selv over partiet. Det handler ikke om, hvad der er bedst for partiet, men hvad der er bedst for ham.

- Hvis de var vrede på Løkke i forvejen, er de rødglødende nu. Venstre er en ulmende krudttønde, der ikke er endeligt antændt, men det kan blive rigtig grimt for Venstre, at en så stor del af baglandet er så indebrændte, som de er. Risikoen for, at det bliver borgerkrigslignende tilstande, er overhængende.

- Det er svært at se, at Venstre skal komme styrket ud af det her. Grøfterne er gravet endnu dybere, og tilliden fra befolkningen er i høj grad svækket. Måske kan Lars Løkke vinde noget på det her, men på den korte bane kommer partiet til at lide under det.