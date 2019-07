Politikernes stigmatiserende retorik skaber selvopfyldende profeti i SUB-områderne

Debat: Kære KarstenHønge. Det er glædeligt at høre, at du og SF er nu tilsyneladende på linje med den socialdemokratiske boligminister Kaare Dybvad, som klogeligt har droppet brugen af det stigmatiserende ghettobegreb i den offentlige debat.

Jeg er enig med dig i, at det ikke løser nogen problemer at male et skønmaleri og romantisere ved f.eks. at give Vollsmose eller andre SUB-områder nye, smarte navne.

Jeg er med på, at du tilsyneladende ønsker at fremstå anti-elitær i dit sprogbrug, og at du gerne vil gå til biddet og sige tingene, som de er på din egen måde. Men jeg har en vis forventning om, at du i kraft af din position i partiet også forholder dig til den dokumenterede sociologiske viden på området. Og at du søger viden, der rækker udover dine umiddelbare instinkter og synsninger.

Det bekymrer mig, at du som politisk ordfører for en venstrefløjs parti tilsidesætter den gængse sociologiske viden om stigmatisering. I din "På kant"-klumme 9. juli håner du en sociologs udtalelser om, at han "gang på gang møder børn og unge, som peger på politikernes retorik, når de fortæller om, hvorfor de ser sort på fremtiden, samt at denne "retorik" direkte fører til mistrivsel i udsatte boligområder".

Du udstillede din uvidenhed og arrogance ved at påpege, at du "ikke var klar over, at børn og unge i udsatte boligområder fulgte dansk politik så tæt". Jeg, som igennem ca. 10 år har haft min virke i Vollsmose, kan forsikre dig om, at unge i bydelen følger med i, hvad ledende politikere siger om dem, hvordan de og deres område bliver omtalt samt at det påvirker deres følelse af medborgerskab.

Det bekymrer mig, at du som SF's politiske ordfører har så ringe indsigt i, hvad stigmatisering gør ved de mennesker og områder, som af vores politikere og medier får ghettostemplet. Hvem i alverden af de ressourcestærke borgere har lyst til at forblive boende eller ligefrem aktivt vælge at flytte til et område, som af vores ledende politikere og majoritetssamfundet bliver stemplet som et evigt problem og et parallelt samfund med egne normer og regler?

Jeg kan sådan set godt forstå, at de danske forældre i Odense på den baggrund stritter så indædt imod byrådets ellers velmente forslag om at sende deres børn i institutioner i Vollsmose for at nedbringe procentdelen af tosprogede børn i de samme institutioner. Jeg har stadigvæk et indtryk af, at din og dit partis solidaritet i praksis stopper ved folk bosat i de socialt udsatte områder. Men hvis I fortsat ønsker at få disse beboers stemmer, må du og ledelsen af dit parti oppe jer og begynde at se og behandle dem som ligeværdige mennesker. Samt varetage deres interesser.

Vi skal sige tingene, som de er og fordomsfrit italesætte de problemer som f.eks. kriminalitet, arbejdsløshed og socialkontrol, der er forbundet med de socialt udsatte områder. Men vi må aldrig glemme, at statistikken viser, at langt den største andel af kriminalitet blandt beboerne i SUB-områderne bliver begået af en meget lille andel af beboerne. Således har fem pct. af de kriminelle beboere i 2018 begået 71 pct. af kriminaliteten, mens kun én procent af de kriminelle beboere har begået knap halvdelen (43 pct.) af kriminaliteten.