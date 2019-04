Politikere vil offentliggøre navne på uegnede konkursdirektører

V, S og DF vil have offentliggjort liste over personer, som er idømt konkurskarantæner. For selvom flere konkursdirektører ender for retten, afholder det ikke alle fra at drive virksomhed.

- Selvom antallet er stigende, kan det jo skyldes mange forskellige årsager. Men jeg må sige, at det er et alvorligt minus ved hele systemet, at registret ikke er offentligt tilgængeligt. Det skulle gerne sikre, at private kreditorer skal passe på med den pågældende person og samarbejdspartnere og sikre ekstra sikkerhed, siger han.

Trods et stigende antal sager om konkurskarantæner, tør han ikke sige, om loven om konkurskarantæne har virket efter hensigten: Nemlig at stoppe konkursryttere. Og det skyldes blandt andet, at navnene på de dømte ikke er offentligt tilgængelige, mener han.

Selvom flere konkursdirektører ender for retten, stopper det nemlig ikke alle fra at drive virksomhed. Nogle karantæneramte direktører indsætter i stedet stråmænd i selskaber, som de reelt driver videre og bliver derfor idømt flere konkurskarantæner. Derfor vil Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti gerne have offentliggjort listen over personer, som har fået forbud mod at drive forretning.

DF og S bakker op

Også Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, vil have offentliggjort listen.

- Jeg har svært ved at se, hvorfor man ikke skal offentliggøre det. Men det skal ikke være en offentlig gabestok for nogen, der bare har forsøgt at få en tøjbutik i den lokale by til at fungere og er gået nedenom og hjem. Men for dem, hvor der er en systematik, skal man offentliggøre det, siger Bramsen, der vil lade det være op til domstolene at afgøre, hvilke konkurskarantæner der skal offentliggøres.

Hun mener kun, at det er de værste konkurssyndere, som skal være offentliggjort for den almindelige dansker.

- Man kunne måske lave en trinmodel, når man kan se, at der er progression i det, når der er tale om flere domme, eller når dommer skønner, at der er tænkt i at snyde, siger hun.

Også Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, er fortaler for, at navnene offentliggøres.

- Det lyder rimeligt, at folk, der er overtrådt reglerne gange mange gange ikke bare får lejlighed til at fortsætte. Det vil give folk muligheden for at tjekke op på, hvem de har med at gøre, siger han.