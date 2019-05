Politikere vil lytte til Djøf og FOA

Begge sider af Folketinget er parat til at lytte mere til de offentligt ansatte, når reformer er på vej. Dansk Folkeparti vil ikke sætte sundhedsreformen på pause, men vil gerne lytte mere sosu-assistenter og jurister. Enhedslisten vil presse en socialdemokratisk statsminister til at stoppe reformbølgen og new public management med støtte fra SF og Alternativet.

Djøf og FOA er gået sammen om et valgoplæg til politikerne med tre budskaber: Drop grønthøster-besparelserne på to procent i den offentlige sektor, den er skåret i bund. Slip foden fra reformspeederen - gode reformer kræver ro og ressourcer. Inddrag hverdagens eksperter - kort sagt tag sosu-assistenter, jurister og plejepersonale med på råd, når I laver reformer.

Bent Bøgsted, DF:

Dansk Folkepartis formand for beskæftigelsesudvalget Bent Bøgsted finder det naturligt, at de to meget forskellige forbund går sammen om at se på den offentlige sektor. Han erkender, at reformer skal have tid til at virke. Men et stop for reformer er DF ikke med på.

- I Dansk Folkeparti vil vi også styrke velfærden med flere varme hænder, og deres budskab er i tråd med vores holdninger. Vi skal have sundhedsreformen på plads efter et valg, og her er mange gode tiltag. Der er bred enighed om det meste i sundhedsreformen - undtagen nedlæggelsen af regionerne. Den bliver til gavn for de ansatte i sundhedssystemet, vurderer Bent Bøgsted.

Djøf og FOA mener ikke, at politikerne har lyttet nok til medarbejderne under de senere års reformer. Hvis det er godt at lytte til medarbejderne - hvorfor har I så ikke gjort det noget før?

- Der skal være et flertal. Man kan altid være bagklog, og vi står ved det gennemførte, men vi skal også stoppe op og se, hvordan reformerne virker. Men der er for få varme hænder til de ældre og børnene, siger Bent Bøgsted.