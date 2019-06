Politikere og presse ligger ukritisk på maven for klimahysteriet

Evaluering: Pøj for en gang valgklamp!

Pinligt at opleve politikernes uvidende, fraseagtige klima-ævl - og endnu mere pinligt at notere sig den danske verdenspresses kritikløse efteraben af flosklerne.

Pinligt ud over alle grænser at iagttage politikernes og pressens hujende ekstase over en svensk skolepige, der - angiveligt - skulker i klimaets navn. Havde det været et multinationalt selskab, som viste et initiativ under påberåbelse af klima, kan jeg uden besvær se for mig, hvordan den samlede verdenspresse havde kastet sig ud i motivgranskning i videste forstand - men i skolepigens tilfælde ikke så meget som en antydning af, at hun måske kunne have andre og mere nærliggende personlige motiver til at unddrage sig skolegang.

Hvorfor i øvrigt bekymre sig om ting, man ikke kan gøre noget ved? Ingen ved alt om klimakomplekset, og det, man selv kan gøre, er at opføre sig ordentligt.

Dvs. at man ikke opfører sig som de Aarhus-studerende, som nylig holdt fest i universitetsparken og efterlod denne som en bedre akademisk losseplads. Det skulle ikke undre mig, om deres næste happening ville blive at stå på Christiansborg Slotsplads og skråle 'klima-handling nu'. Man skal nok heller ikke smide øl- og andre dåser ud af bilvinduet og efterlade dem i vejkanterne og derefter skråle på handling i klimaets navn! Men adfærdsmønstret vidner om, at alt det med klima, miljø og lignende abstrakter altid er noget, de andre skal gøre noget ved. Det er den kollektive dem-og-os-egoisme, der taler, og den taler desværre også fra de personer, som er opstillet til at lede landet.

En af fejlene ved alt dette bævl blev begået i grundlovskommissionen i 1950'erne, da spærregrænsen blev sat ned fra fem til to pct. Her gjorde den seneste grundlovs fædre og mødre det bekvemt for alle mulige politiske bagateller at opstille til Folketinget med personlige brist som politiske programmer. Og muligheden er sandelig blevet udnyttet.

Mens jeg var erhvervsaktiv, lå det endnu i luften, at pressen skulle stille kritiske spørgsmål som led i at holde politiske og andre magtbrunstige i ørene. I dag lunter pressen lallende bag politikere og politisk korrekte 'forskere' som dikkende lammehaler og gentager ukritisk disses klimakterielle jeremiader, ikke mindst når disse bedækkes af et 'navn' og gerne også en fin titel, idet dansk verdenspresse er dybt imponeret af 'facade' og uforstående over for eller ligeglad med dybde og argumentation.

Har slet ingen undret sig over, at alle hidtidige katastrofevisioner er proklameret til ikrafttræden om 100-200 år, altså på et tidspunkt, da alle nutidsprofeter forventeligt er døde, og der ingen er at hæfte ansvar på, hvis det til den tid skulle vise sig, at ævlerierne var rent øregas - ?

Er den slags bavl virkelig, hvad de, der skal forestille at styre landet, og dansk presse forstår ved kvalitet, herunder ikke mindst den presse, som bryster sig af 'kvalitetsjournalistik'?