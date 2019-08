Politiet tilkaldt til romantisk frieri: Vidner troede kvinde blev holdt fanget

Hvad der skulle have været et romantisk frieri endte noget mere dramatisk for en giftelysten ungersvend, da politiet troppede talstærkt op til en formodet kidnapning.

ABILD: Det, der skulle have været en blomstret og farverig scene for et frieri, blev lidt anderledes end tænkt sent søndag eftermiddag.

Politiet reagerede nemlig prompte og talstærkt, da forbipasserende på Ribelandevej ved Abild, ringede til politiet og fortalte, at en kvinde med bind for øjnene sad i en bil ved Blomstermarken, mens en mand gik rundt udenfor bilen med noget, som vidnet opfattede som værende en pistol, skriver JydskeVestkysten.

Virkeligheden viste sig imidlertid at være noget mere harmløs - og romantisk - end henvendelsen, forklarer politikommissær Thomas Berg:

- Vi fik klokken 17.40 et opkald om, at man havde set kvinden sidde derude i en BMW, mens hun havde bind for øjnene, og en mand gik rundt udenfor med noget i hånden. Det tolkede vidnet som værende en pistol, men da vi kom derud var der ingen pistol - det var derimod et frieri, forklarer han til JydskeVestkysten.