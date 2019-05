Politiet bad offentligheden om hjælp: Indbrudstyve nu sigtet for 36 forskellige indbrud

For knap to uger siden bad Fyns Politi og flere andre politikredse offentligheden om hjælp for at få opklaret en række indbrud.

Politiet havde nemlig allerede sigtet fem mænd fra Rumænien og Molova for 29 indbrud, men var i besiddelse af tyvekoster fra en række andre indbrud, som endnu ikke var opklaret. Der blev derfor sendt billeder af tyvekosterne ud til offentligheden.

Det har ført til, at politiet nu kan sigte mændene for yderligere syv indbrud.

De fem har siden 9. marts siddet varetægtsfængslet sigtet for at have begået 29 indbrud i Østjylland, Sydøstjylland, Syd- og Sønderjylland samt på Vestfyn og de er nu knyttet til yderligere syv indbrud. Tyvene benyttede i flere tilfælde pudebetræk fra de forurettedes senge til at bære tyvekosterne væk i.

- Der er tale om en sag med meget store mængder tyvekoster. Vores efterforskere fandt umiddelbart frem til 29 gerningssteder, men derefter valgte vi at gå ud med billeder af et udvalg af de mange effekter, vi ikke kunne stedfæste. Og det gav pote. Syv forurettede kunne på billederne genkende deres ejendele, og dermed kan vi nu sigte de varetægtsfængslede i sagen for yderligere syv indbrud, siger vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi.